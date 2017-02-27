Жамбылская делегация побывала с дружественным визитом в Таласской области Республики Кыргызстан

Было предложено разработать четкое взаимодействие сторон, принятие согласованного графика работы Кировского водохранилища на 2017 год.

Жамбылская делегация во главе с акимом области Каримом Кокрекбаевым посетила Республику Кыргызстан, передает пресс-служба акима Жамбылской области.





В городе Талас Кыргызской Республики состоялась встреча двух приграничных областей по взаимовыгодным отношениям в сфере торговли, сельского хозяйства, ветеринарной и фитосанитарной обстановки, а также вододеления по трансграничным рекам Талас и Шу.





На встрече приняли участие заместитель акима области по вопросам сельского хозяйства, секретарь областного маслихата, начальник местной полицейской службы, акимы районов приграничных с Кыргызской Республикой, руководители областных управлений сельского хозяйства, предпринимательства и промышленности, руководители фитосанитарной и ветеринарной инспекций, директор областного филиала РГП «Казводхоз».









- В прошлом году нами были подписаны Меморандумы о сотрудничестве между акиматом Жамбылской области и полномочными представительствами Правительства Кыргызской Республики в Таласской области по вопросам сотрудничества в сфере торговли, сельского хозяйства, ветеринарной и фитосанитарной обстановки, а также вододеления по трансграничным рекам Талас,- подчеркнул Карим Кокрекбаев.





Глава региона отметил, что ежегодное увеличение спроса на продовольственные товары, в нашей области соответственно расширяются площади посевов сельхозкультур. Принимая во внимание дефицит поливной воды, аграрии нашей области широко внедряют влаго-и ресурсосберегающие технологии. Эти мероприятия положительным образом влияют на решение проблемы по обеспечению поливной водой, но данную проблему полностью не решают.





Особо выделены актуальные вопросы в отношении мероприятий в вегетационный период. Для нашей области требуется порядка 2,8-3,0 млрд. кубометров поливной воды, 80% которых формируются в Кыргызстане.

Также затронута тема обеспечения поливной водой 173 тыс. га орошамых земель, которые требуют решения с кыргызской стороны. Была подчеркнута важность распределения водных ресурсов между нашими государствами, согласно Положению о делении стоков рек Чу и Талас.









В том числе обеспечение в вегетационный период бесперебойной подачи поливной воды по каналам Кож и Раис Жамбылского района, Акмолда, Каратаки и Томентамга системы реки Куркуреусу для сельхозводопотребителей Жуалынского района для сельхозтоваропроизводителей казахстанской стороны.





-Кроме этого хочу обратить внимание на факт, что в 2016 году происходил несогласованный сброс воды с Кировского водохранилища, а также имело место неоднократного открытия и закрытия шлюзов водохранилища, приведшая к быстрому размыву берегов реки Талас. В некоторых районах нашей области возникла чрезвычайная ситуация с подтоплением населенных пунктов и причинен ущерб на десятки миллионов тенге,- информировал глава Жамбылской делегации.









Было предложено разработать четкое взаимодействие сторон, принятие согласованного графика работы Кировского водохранилища на 2017 год.





Со своей стороны Жамбылская область готова обеспечить производителей сельхозтоваров Кыргызстана сопровождением автокараванов от границы до мест реализации, с предоставлением бесплатных мест на коммунальном рынке и в социальных павильонах СПК «Тараз» для товаропроизводителей и поставщиков.





Также были рассмотрены вопросы по соблюдению норм и требований законов ветеринарной безопасности при ввозе животноводческих продуктов, соблюдение норм и требований законов фитосанитарной безопасности при ввозе растениеводческой продукции.





По итогам встречи для дальнейшего развития двухстороннего сотрудничества подписаны ряд меморандумов о взаимном сотрудничестве между акиматом Жамбылской области и аппаратом полномочного представителя Правительства Кыргызской Республики в Таласской области.











