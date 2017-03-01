О недоступности сервисов НУЦ РК в сети интернет в период с 21:00 часов до 23:30 часов 1 марта 2017 года

Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан сообщает, что РГП «Государственная техническая служба» Министерства информации и коммуникации запланировано проведение технических работ в период с 21:00 часов до 23:30 часов 1 марта 2017 года, в связи с чем возможно будут недоступны сервисы Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан в сети Интернет.