 
Преимущественно облачно
-10°

Астана

Преимущественно облачно

Вероятность осадков: 41%

Влажность: 76%

Давление: 737 мм рт. ст.

Ветер: западный, 4.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

314.70

1 марта 

Курс НБРК

312.76

-

АЛМАТЫ

Покупка

314.00

Продажа

314.70

АСТАНА

Покупка

313.40

Продажа

313.70

Подробнее
332.50

1 марта 

Курс НБРК

331.09

-

АЛМАТЫ

Покупка

330.50

Продажа

332.50

АСТАНА

Покупка

331.00

Продажа

333.00

Подробнее
Новости за сегодня

О недоступности сервисов НУЦ РК в сети интернет в период с 21:00 часов до 23:30 часов 1 марта 2017 года

Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан сообщает, что РГП «Государственная техническая служба» Министерства информации и коммуникации запланировано проведение технических работ в период с 21:00 часов до 23:30 часов 1 марта 2017 года, в связи с чем возможно будут недоступны сервисы Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан в сети Интернет.


1 марта 2017, 12:30
Источник, интернет-ресурс: Комитета государственных доходов МФ РК

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код