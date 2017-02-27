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Новости за сегодня

С19.30 часов 27.02.2017 г. до 04.00 часов 28.02.2017 г. - профилактические работы ИС СКУР

Уважаемые участники внешнеэкономической деятельности!

Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан сообщает, что в связи с проведением профилактических работ ИС СКУР будет остановлен процесс таможенного оформления с 19.30 часов 27.02.2017 г. до 04.00 часов 28.02.2017 г.

КГД Министерства финансов РК приносит извинения за причиненные неудобства.


27 февраля 2017, 12:42
Источник, интернет-ресурс: Комитета государственных доходов МФ РК

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