С19.30 часов 27.02.2017 г. до 04.00 часов 28.02.2017 г. - профилактические работы ИС СКУР

Уважаемые участники внешнеэкономической деятельности!

Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан сообщает, что в связи с проведением профилактических работ ИС СКУР будет остановлен процесс таможенного оформления с 19.30 часов 27.02.2017 г. до 04.00 часов 28.02.2017 г.

КГД Министерства финансов РК приносит извинения за причиненные неудобства.