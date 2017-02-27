Организаторы объяснили, почему произошла ошибка на вручении "Оскара"
27 февраля 2017, 12:54
89-ая церемония вручения награды киноакадемии США "Оскар" завершилась конфузом.
Объявлявший главную награду "Оскара" в номинации "Лучший фильм" Уоррен Битти получил ошибочный конверт и поэтому назвал не того победителя, так сам актер объяснил произошедшую заминку в эфире церемонии, передает РИА Новости.
89-ая церемония вручения награды киноакадемии США "Оскар" завершилась конфузом, когда ошибочно победителем был объявлен мюзикл "Ла-Ла Ленд".
Лишь после того, как съемочная группа вышла на сцену и начала произносить благодарственную речь, представитель организаторов вышел на сцену со словами о том, что произошла ошибка и победителем в категории "Лучший фильм" является картина "Лунный свет". "Это не шутка, "Лунный свет" выиграл "Лучшую картину", — сказал представитель премии.
В течение нескольких минут на сцене была заминка и непонимание того, что происходит и не является ли происходящее розыгрышем.
"Я открыл конверт — там было написано Эмма Стоун "Ла-Ла Ленд", — сказал Битти, пояснив, что именно поэтому он тянул с объявлением победителя. Открыв конверт актер не сразу объявил название картины, но для аудитории это выглядело как намеренное растягивание времени и "игра на нервах" номинантов. Эмма Стоун завоевала "Оскар" за главную роль в "Ла-ла Ленд", ее победа была объявлена перед представлением главной номинации вечера.
Всего в главной категории "Оскара" представлены девять картин: "Ла-Ла Ленд", "Лев", "Прибытие", "Скрытые фигуры", "Любой ценой", "По соображениям совести", "Лунный свет", "Манчестер у моря" и "Ограды".
Фото: bbci.co.uk
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