Регистрация избирателей и совершенствование отдельных процедур избирательного процесса

Мухамеджанов Э.Б.,

д.ю.н., профессор

Основанием написания данной статьи послужило, то, что в конце 2016 года Парламентом РК был принят Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам противодействия экстремизму и терроризму», который 7 января 2017 года вступил в силу [1].

Согласно этому правовому акту и обновленному на его основе законодательству (Закон «О миграции населения», Кодекс об административных правонарушениях, Правила регистрации внутренних мигрантов в РК и др.) все граждане Казахстана должны регистрироваться не позже, чем через 10 дней после прибытия на новое место жительства (временное или постоянное).

Это нововведение вызвало, не только, много споров в казахстанском обществе, но и поставило новые вопросы перед государственными органами, которые так или иначе используют в своей деятельности данные о регистрации граждан. Одним из таких органов является Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.

Связь этого государственного органа с вопросом регистрации граждан состоит в том, что он затрагивает положения статьи 24 Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан».

В данной норме речь идет о списках избирателей (выборщиков) и порядке их составления.

Важность этой нормы заключается в том, что любые изъяны в списках избирателей, не только ведут к нарушению избирательных прав граждан, но и открывают дорогу к фальсификации результатов выборов.

Сегодня проблема состоит в том, что в соответствии с п.3 ст.24 Конституционного закона о выборах «основанием для включения гражданина в список избирателей на конкретном избирательном участке является факт его регистрации по месту жительства на территории этого избирательного участка».

После поправок, которые вступили в силу 7 января 2017 года, изменились формулировки пункта 2 ст. 51 Закона «О миграции населения»[2].

Так, в старой редакции этой нормы речь шла о том, что: «2. Внутренние мигранты обязаны: 1) зарегистрироваться по месту жительства на территории Республики Казахстан в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан…».

А после изменений редакция этой нормы стала выглядеть так:

«2. Внутренние мигранты обязаны: 1) зарегистрироваться по месту жительства и месту временного пребывания (проживания) на территории Республики Казахстан в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан…».

То есть теперь надо регистрироваться не только там, где ты постоянно живёшь, как это было раньше, но и там, где ты находишься временно.

При этом согласно статье 1 Закона РК «О миграции населения» местом временного пребывания (проживания) является имеющие адрес здание, помещение либо жилище, не являющееся местом жительства и в котором лицо пребывает (проживает) временно.

Таким образом, новая редакция п.2 ст.51 Закона «О миграции населения», расширив круг субъектов регистрации не только по месту жительства, но и по месту временного пребывания (проживания), породила редакционное рассогласование с пунктом 3 ст. 24 Конституционного закона о выборах.

Данное противоречие на практике выразилось в том, что у местных исполнительных органов и территориальных избирательных комиссий, которые призваны отвечать за составление списков избирателей, стали возникать вопросы, по поводу включения в списки избирателей граждан, зарегистрированных по месту временного пребывания (проживания).

Казалось бы, ответ на этот вопрос лежит на поверхности, а именно норма Конституционного закона по иерархии стоит выше нормы простого Закона, каким является Закон «О миграции населения» или Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам противодействия экстремизму и терроризму». Поэтому надо применять положения нормы конституционного закона, пока она не будет изменена или дополнена, т.е. включать в список избирателей только граждан зарегистрированных по месту жительства на территории того или иного избирательного участка.

Но с другой стороны, исключив из регистрации в списках избирателей лиц, прошедших регистрацию по месту временного пребывания (проживания), тем самым может быть нарушено их активное конституционное право, т.е. право избирать.

Выход из сложившейся ситуации, на наш взгляд, можно найти в действующем законодательстве о выборах. Так, согласно п.5 статьи 24 Конституционного закона о выборах в случае, если избирателю не позже, чем за тридцать дней до выборов стало известно о том, что он не будет иметь возможность прибыть в день выборов в помещение для голосования по месту его регистрации, он вправе обратиться в местный исполнительный орган по месту его нахождения с письменным заявлением о его включении в соответствующий список избирателей.

При этом местный исполнительный орган организует исключение гражданина из списка избирателей по месту регистрации и включение его в список избирателей того участка, на котором гражданин будет голосовать.

В соответствии с п.6-1 статьи 41 Конституционного закона о выборах при перемене избирателем своего пребывания в период между представлением списков избирателей для всеобщего ознакомления и днем выборов избиратель может получить открепительное удостоверение.

Как видно, описанная выше проблема, находит свое разрешение в действующем законодательстве.

Между тем, действующее законодательство Казахстана обходит молчанием проблему регистрации лиц, не имеющих постоянное место жительства. Тогда как за рубежом, такие лица не исключаются из числа избирателей. Например, в Австралии лица, не имеющие постоянного места проживания, также имеют право зарегистрироваться в качестве избирателей.

К такой группе лиц относятся: лица, ночующие на улице, в ночлежках, в помещениях, предоставляемых лицам, лишившимся жилья в результате несчастных случаев, а также лица, у которых отсутствует безопасное место проживания. Данная группа лиц может зарегистрироваться в округе последнего места их проживания, а в случае его отсутствия - в округе проживания их ближайших родственников. При отсутствии ближайших родственников зарегистрироваться можно в округе места рождения. Если избиратель родился не на территории Австралийского Союза, то в округе, который ближе всего расположен к его месту нахождения. Для осуществления регистрации лиц, у которых отсутствует место постоянного проживания, им необходимо предоставить данные об удостоверении личности, предусмотренные для всех регистрирующихся избирателей [3].

Вполне понятно, что включение таких лиц, также как и временно зарегистрированных граждан, в число избирателей может создать условие для недобросовестной конкуренции кандидатов в депутаты, например, в маслихаты.

Другой проблемой списков избирателей является то, что они не всегда содержат точные данные. Иногда они содержат «мертвые души», т.е. информацию о давно умерших гражданах или лицах, выехавших за пределы республики и др. Не секрет, что такие изъяны списков избирателей могут стать условием для совершения различных фальсификаций результатов выборов на тех или иных избирательных участках.

Возникает вопрос, возможно ли навести порядок в составлении списков избирателей и исключить связанные с этим нарушения закона, оказывающие влияние на результаты выборов на избирательных участках.

Полагаем, что решение данной проблемы можно осуществить через регистрационные процедуры.

Сегодня государственные органы уже обладают базой данных о перемещении граждан Казахстана по стране. Следовательно, распространение аналогичной практики на избирателей, также позволит собрать полную информацию о количественном составе избирательного корпуса страны.

В настоящее время в пункте 3 ст.24 Конституционного закона о выборах уже закреплено, что основанием для включения гражданина в список избирателей на конкретном избирательном участке является факт его регистрации по месту жительства на территории этого избирательного участка.

Однако данная норма не возлагает на избирателей обязанность регистрироваться в качестве таковых. Поэтому считаем, что она будет более эффективно работать, если в административном законодательстве будет предусмотрена соответствующая ответственность избирателя за уклонение от такой регистрации, а на конституционном уровне, будет закреплена обязанность граждан РК, по достижении 18 лет, проходить перед каждыми выборами регистрацию, в качестве избирателя.

Такой подход, на наш взгляд, во-первых, позволит привить чувство ответственности каждому гражданину Казахстана, по вопросу избирательных процедур. Во-вторых, государственным органам позволит содержать списки избирателей в актуализированном виде.

В целях предупреждения технических проблем, связанных с такой регистрацией, предлагаем взять за основу аналог системы платежной карты «Онай». Иными словами, процедура регистрации в качестве избирателя должна быть такой же простой, как пополнение счета вышеназванной платежной карты через терминал. Полагаем, что регистрация граждан Казахстана в качестве избирателя должна осуществляться путем введения ими номера своего ИИН. Инвалиды, пожилые люди смогут пройти такую регистрацию, путем приглашения на дом, представителей акимата или участковой избирательной комиссии с переносным пультом.

С помощью аналога этой же системы можно решить и другую проблему, которая иногда возникает в ходе выборов, а именно практику «избирательных каруселей». Для этого необходимо оборудовать вход на все избирательные участки электронными считывающими устройствами, по примеру тех, которые сегодня установлены на транспорте для снятия информации с карты «Онай».

Иными словами, каждый избиратель перед входом в избирательный участок должен будет ввести свой ИИН, который идентифицирует его как избирателя прикрепленного именно к этому избирательному участку. После этого, в порядке, установленном ст.41 Конституционного закона о выборах, он сможет получить бюллетень для голосования. Информация о его явке на избирательный участок должна выводиться на информационный экран, который был бы виден всем наблюдателям, и одновременно передаваться в информационный центр ЦИК РК. Такая процедура позволит наблюдателям и членам ЦИК РК реально отслеживать численность граждан пришедших голосовать на тот или иной участок, что также послужит профилактикой таких нарушений, как взброс бюллетеней за не явившихся избирателей. Кроме того, это позволит членам ЦИК РК, получить достоверную информацию об уровне абсентеизма в стране.

Конечно, только этих мер для чистоты процесса голосования недостаточно. Полагаем, что по аналогии с судами, все избирательные участки, в день голосования, должны быть оборудованы видеоаппаратурой, а если она по какой-то причине не будет работать, то выборы на таких участках следует признавать не состоявшимися.

Кроме того, надо законодательно закрепить в п.8 и в п.8-1 ст. 43 Конституционного закона о выборах, положение о том, что копии протоколов, заверенные печать участковой избирательной комиссией и подписью ее председателя и секретаря, должны иметь в суде приоритет при оспаривании итогов выборов, перед протоколом, представленным избирательной комиссией. В целях предупреждения уклонения членов избирательных комиссий от выдачи и заверке копий таких протоколов, внести в ст.151 УК РК дополнение, предусматривающую ответственность председателя и секретаря избирательной комиссии за такие действия.

В заключение следует отметить, что высказанные в данной статье предложения носят обобщающий характер и требуют соответствующей детальной и технической проработки.

Кроме того, внедрение в избирательный процесс вышеназванных регистрационных систем приведет к удорожанию выборов. Но, результаты таких затрат, на наш взгляд, восстановят у населения страны доверие к институту выборов.

Литература:

1. Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам противодействия экстремизму и терроризму»;

2. Закон РК «О миграции населения»/;

3. Современные избирательные системы. Вып. 4: Австралия, Венесуэла, Дания, Сербия / [Т.И. Чурсина, А.Г. Орлов, И.А. Ракитская, К.А. Половченко; науч. ред. А.В. Иванченко, В.И. Лафитский]. - М.: РЦОИТ: Ин-октаво, 2009. - 480 с.

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