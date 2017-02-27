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Новости за сегодня

Рейдовых проверок будет меньше

 

По сообщениям пресс-службы КГД Министерства финансов РК, состоялось расширенное заседание коллегии Комитета государственных доходов МФ РК с участием руководителей территориальных подразделений Комитета.

В ходе заседания были обсуждены итоги деятельности органов государственных доходов за 2016 год, а также были озвучены задачи, поставленные перед ведомством, Главой государства в нынешнем Послании «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность».

В связи с этим, был детально проработан и обозначен план мероприятий по реализации таких направлений, как: фискальная децентрализация, сокращение издержек бизнеса, улучшение инструментов налогового и таможенного администрирования, стимулирование бизнеса к выводу средств из тени и другие.

Кроме того, основной акцент на заседании был сделан на исполнении поручения Министра финансов РК Б. Султанова, данного им на прошедшей коллегии Министерства финансов, касательно снижения количества налоговых проверок бизнеса, а именно сокращения рейдовых проверок.

Так, на основе тщательного всестороннего анализа Комитетом был представлен Механизм исполнения поручения о не проведении рейдовых проверок в отношении налогоплательщиков применяющих контрольно-кассовые машины с онлайн передачей данных чеков в базу данных КГД.

Это позволит уменьшить количество рейдовых и хронометражных проверок.

В завершении мероприятия были подводены итоги работы по качеству оказания государственных услуг и награждены победители в трех категориях:

1. «Лучший Центр оказания услуг Республики» - УГД по Жетысускому району ДГД по г. Алматы;

2. «Лучший Центр оказания услуг УГД, расположенного в сельской местности или городе» - УГД по Тимирязевскому району ДГД по Северо-Казахстанской области;

3. «Лучший Центр таможенного оформления Республики» - Таможенный пост «Караганда-ЦТО» ДГД по Карагандинской области.

 

 

27 февраля 2017, 12:57
Источник, интернет-ресурс: Комитета государственных доходов МФ РК

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