В соответствии с законами Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций» и от 19 марта 2010 года «О государственной статистике» Правление Национального Банка Республики Казахстану установлены:

1) нормативные значения и методику расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов размера капитала банковского конгломерата на определенную дату согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2) перечень отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банковским конгломератом согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

3) форму отчета о выполнении пруденциальных нормативов банковским конгломератом согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

4) форму отчета о расшифровке активов, условных и возможных требований и обязательств участников банковского конгломерата, взвешенных по степени риска вложений, согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

5) форму отчета по сбору сведений по инвестициям, представляющим собой вложения в уставный капитал юридических лиц, субординированный долг юридических лиц, а также иным вложениям в собственный капитал юридических лиц участников банковского конгломерата, осуществленным в течение отчетного периода, а также действующим по состоянию на отчетную дату, согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

6) форму отчета о структуре портфеля ценных бумаг участников банковского конгломерата по состоянию на отчетную дату согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

7) форму отчета по сбору сведений по внутригрупповым сделкам банковского конгломерата, заключенным в течение отчетного периода, а также действующим по состоянию на отчетную дату, согласно приложению 7 к настоящему постановлению;

8) форму отчета по сбору сведений об обязательствах участников банковского конгломерата перед третьими лицами, составляющих 10 (десять) и более процентов от собственного капитала банковского конгломерата, действующих по состоянию на отчетную дату, согласно приложению 8 к настоящему постановлению;

9) Правила представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банковским конгломератом согласно приложению 9 к настоящему постановлению.

В частности, в состав пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов размера капитала банковского конгломерата на определенную дату для обязательного соблюдения банковским конгломератом входят:

1) минимальный размер уставного капитала;

2) коэффициент достаточности собственного капитала;

3) максимальный размер риска на одного заемщика.

Для целей расчета пруденциальных нормативов для банковских конгломератов используются следующие понятия:

1) один заемщик банковского конгломерата - физическое или юридическое лицо, к которому у участников банковского конгломерата имеются риски или могут возникнуть риски, по которым участники банковского конгломерата приняли на себя обязательство за должника в пользу третьих лиц, а также основаниям, предусмотренным законодательными актами Республики Казахстан или заключенными договорами;

2) участники банковского конгломерата - группа юридических лиц, состоящая из банковского холдинга (при наличии) и банка, а также дочерних организаций банковского холдинга и (или) дочерних организаций банка, и (или) организаций, в которых банковский холдинг и (или) его дочерние организации, и (или) банк имеют значительное участие в капитале;

3) риски - активы, условные и возможные обязательства участников банковского конгломерата, рассчитанные в соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 мая 2016 года № 147 «Об установлении нормативных значений и методики расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов размера капитала банка на определенную дату и Правил расчета и лимитов открытой валютной позиции банка», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13919 (далее - постановление № 147);

4) группа лиц - группа физических и юридических лиц, в силу определенных отношений оказывающих влияние друг на друга;

5) уполномоченный орган - Национальный Банк Республики Казахстан.

Для целей расчета пруденциальных нормативов для банковских конгломератов:

помимо рейтинговой оценки агентства Standard & Poor's, уполномоченным органом также признаются рейтинговые оценки агентств Moody's Investors Service и Fitch;

используются сведения из неконсолидированной финансовой отчетности участников банковского конгломерата, составленной в соответствии со стандартами финансовой и (или) иной отчетности, используемыми уполномоченным органом страны нахождения участника банковского конгломерата в целях пруденциального регулирования.

Размер уставного капитала банковского конгломерата представляет собой размер уставного капитала банковского холдинга либо банка, имеющего дочернюю организацию, но не имеющего банковского холдинга, взятый в пределах оплаченных акций (долей участия в уставном капитале), за вычетом выкупленных собственных акций (изъятого капитала).

Минимальный размер уставного капитала банковского конгломерата составляет не менее 100 (ста) миллионов тенге.

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.