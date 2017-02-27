Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Сборная Казахстана среди юниоров по ММА заняла 3 место в Ярославле

27 февраля 2017, 13:38

Все бойцы показали хорошие бои и достойно представили страну на чемпионате.


Сборная Казахстана среди юниоров по ММА заняла 3 общекомандное место на прошедшем в российском Ярославле I чемпионате мира среди юниоров по версии WMMAA!

Впереди оказались лишь абсолютный лидер любительского ММА сборная России и сильная сборная Украины.

Первым в истории чемпионом мира среди юниоров WMMAA стал боец из Атырау Ерулан Кабдулов, в блестящем стиле выигравший финал самой лёгкой весовой категории до 48 кг у сильного дагестанского бойца Загирхана Ибрагимова.



Бронзовыми призёрами чемпионата мира стали Берикхан Мадениетов (весовая категория до 52 кг), Алберген Аманкос (61.2 кг), Самат Мукашев (84 кг) и Еркинбек Косаев (93 кг). При этом Мукашев с Косаевым были практически "недовесками" и вышли на ринг заведомо ниже заявленного веса, каждый минимум на 7 кг меньше.

Все бойцы показали хорошие бои и достойно представили страну на чемпионате, учитывая кратчайшие сроки, за которые была сформирована юниорская сборная.

Команда выступала под руководством главного тренера юниорской сборной Алмата Исентаева и президента Национальной федерации ММА, панкратиона и грэпплинга РК Сагиндыка Мекеева.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...