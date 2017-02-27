Сборная Казахстана среди юниоров по ММА заняла 3 место в Ярославле
27 февраля 2017, 13:38
Все бойцы показали хорошие бои и достойно представили страну на чемпионате.
Сборная Казахстана среди юниоров по ММА заняла 3 общекомандное место на прошедшем в российском Ярославле I чемпионате мира среди юниоров по версии WMMAA!
Впереди оказались лишь абсолютный лидер любительского ММА сборная России и сильная сборная Украины.
Первым в истории чемпионом мира среди юниоров WMMAA стал боец из Атырау Ерулан Кабдулов, в блестящем стиле выигравший финал самой лёгкой весовой категории до 48 кг у сильного дагестанского бойца Загирхана Ибрагимова.
Бронзовыми призёрами чемпионата мира стали Берикхан Мадениетов (весовая категория до 52 кг), Алберген Аманкос (61.2 кг), Самат Мукашев (84 кг) и Еркинбек Косаев (93 кг). При этом Мукашев с Косаевым были практически "недовесками" и вышли на ринг заведомо ниже заявленного веса, каждый минимум на 7 кг меньше.
Все бойцы показали хорошие бои и достойно представили страну на чемпионате, учитывая кратчайшие сроки, за которые была сформирована юниорская сборная.
Команда выступала под руководством главного тренера юниорской сборной Алмата Исентаева и президента Национальной федерации ММА, панкратиона и грэпплинга РК Сагиндыка Мекеева.
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