В первые дни весны в РК сохранится неустойчивый характер погоды
27 февраля 2017, 13:41
Прогноз погоды на 28 февраля – 2 марта 2017 г.
В предстоящие трое суток погоду в Казахстане будут определять атмосферные фронты, связанные с циклоном, перемещающимся через Урал и Западную Сибирь. Под влиянием атмосферных фронтов местами пройдет снег, в северной половине республики местами метель и ветер 15-20 м/с, в южной половине страны – осадки, дождь, снег, туман и гололёд, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
В тыл этим фронтам смещается антициклон, поэтому к третьему дню температура воздуха понизится, но по-прежнему будет выше климатической нормы.
Более подробный прогноз погоды смотрите здесь
Фото: www.stihi.ru
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