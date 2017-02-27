Спасатели пешком добираются к месту крушения вертолета в ВКО

Спасатели пешим ходом добираются к месту крушения вертолета в Восточно-Казахстанской области, сообщила пресс-служба областного департамента по ЧС.





Спасатели Восточного регионального аэромобильного оперативного спасательного отряда (ВРАОСО) по заданным координатам на высокопроходимой технике прибыли на предположительное место крушения. "Из-за сложной рельефной местности, машину пришлось оставить и обследовать территорию пешим ходом", — говорится в сообщении. По информации ведомства, к вылету на вертолете МИ-8 из Аягозского района готовится комиссия следственно-оперативной группы ДВД на транспорте вместе с заместителем начальника ДЧС ВКО. Также из города Аягоз к месту крушения выехала дополнительная группа ВРАОСО на вездеходе ТРЭКОЛ.



