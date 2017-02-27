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Спасатели пешком добираются к месту крушения вертолета в ВКО

27 февраля 2017, 13:50

Из-за сложности окружающего рельефа спасатели вынуждены пешком добираться до места крушения вертолета.


Спасатели пешим ходом добираются к месту крушения вертолета в Восточно-Казахстанской области, сообщила пресс-служба областного департамента по ЧС.

Спасатели Восточного регионального аэромобильного оперативного спасательного отряда (ВРАОСО) по заданным координатам на высокопроходимой технике прибыли на предположительное место крушения. "Из-за сложной рельефной местности, машину пришлось оставить и обследовать территорию пешим ходом", — говорится в сообщении. По информации ведомства, к вылету на вертолете МИ-8 из Аягозского района готовится комиссия следственно-оперативной группы ДВД на транспорте вместе с заместителем начальника ДЧС ВКО. Также из города Аягоз к месту крушения выехала дополнительная группа ВРАОСО на вездеходе ТРЭКОЛ.

Пилот упавшего вертолета не вышел на связь вечером в субботу, 25 февраля. Позже пропавший вертолет был обнаружен в 60 километрах северо-западнее от города Аягоза в Восточно-Казахстанской области. Всего на борту упавшего вертолета находились два человека: пилот и один пассажир. Пилот погиб, пассажир выжил.

Как позже сообщили в пресс-службе комитета гражданской авиации МИР РК, вертолет "Стрекоза 7-Gazelle SA341" принадлежит Гапуре Турлыхановой. По информации из открытых источников она является супругой Кайрата Турлыханова, который в разные годы занимал должности акима города Семипалатинска, советника секретаря совета безопасности РК, председателя комитета транспортного контроля министерства транспорта и коммуникаций, заместителя председателя Восточно-Казахстанского областного филиала партии "Отан". Гапура Турлыханова также является матерью популярного в 2000-х годах певца Рахата Турлыханова.

Источник: Sputniknews.kz

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