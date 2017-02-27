В "Астана Опера" состоится симфоническая премьера в стиле А.Бурибаева

Музыка великого австрийского композитора и дирижера Густава Малера относится к числу высочайших достижений мирового симфонического творчества.





Прославленный маэстро из Казахстана, один из наиболее востребованных на сегодняшний день дирижеров Алан Бурибаев неоднократно исполнял симфонии Г. Малера на лучших международных площадках. Известный музыкант отметил, что именно человечность, гуманизм, высокие идеи этого композитора делают его творчество таким актуальным в настоящее время.





- Чтобы прочувствовать, понять и полюбить сочинения Г. Малера, необязательно заканчивать специальные университеты. Достаточно просто открыть свои мысли, сердце и душу навстречу этой музыке. Густав Малер обращается к каждому человеку. В Симфонии №2 он пытается дать ответ на вопросы, которые занимают каждого из нас: «Для чего нам дана эта жизнь? Что мы хотим сделать на этой земле?» - делится Алан Бурибаев.





Грандиозное произведение выдающегося композитора характеризуют близкие и понятные каждому темы, оригинальность идей, богатый, выразительный язык и колоссальные масштабы. В Симфонии №2 Густава Малера, которая впервые прозвучит в Астане, будет задействовано рекордное количество музыкантов – двойной состав Симфонического оркестра «Астана Опера».





- Мы играем эти большие бессмертные полотна, потому что хотим стать лучше во всем, что делает нас людьми, достигать более высоких целей. Искренне верю и надеюсь, что в конце вечера и в нас, музыкантах, и в слушателях возникнет много свежих мыслей, переживаний, чувств, мы лучше познаем себя. Для нас это будет знаковый концерт, который моментально поднимет наш симфонический оркестр на новый профессиональный уровень. Я очень рад, что музыка Густава Малера будет звучать в культурном пространстве нашей родины, - сказал маэстро.