Адвокаты осужденного экс-начальника финпола Алматы обжалуют приговор

Адвокат осужденного бывшего начальника финансовой полиции Алматы Амирхана Аманбаева Салимжан Мусин готовит апелляционную жалобу, передает корреспондент передает корреспондент МИА «Казинформ»





«Мы будем готовить апелляционную жалобу, но пока мы не получили текст приговора», - сообщил адвокат. Мусин также прокомментировал приговор своего подзащитного. «Мы не знаем ту аргументацию, факты, которые суд обосновал своим решением. В ходе судебного следствия сторона обвинения не предоставила никаких доказательств, подтверждающих причастность нашего подзащитного к получению взятки, в совершении других преступлений. Ни экспертиз, ни вещественных доказательств, ни процессуальных документов, только лишь показания лиц, которые причастны, с нашей точки зрения, к совершению различных противоправных деяний. Допустим, у одного из фигурантов данного дела, который дает показания, при обыске было изъято около 1 млн долларов. А нашему подзащитному вменяют в вину, что он получил в виде взяток за почти 2 года 1 млн 200 тыс. долларов, но никаких следов этих денег не было найдено. Хотя следственным мероприятиям, негласным следственным действиям было подвергнуто все имущество Аманбаева, его родственников, но никаких следов этой суммы не было найдено. Примечательно, что эта сумма якобы поступала через это лицо (фигуранта уголовного дела - прим.), соответственно напрашивается вывод, что, возможно, кто-то использовал его имя (Аманбаева - прим.) для совершения противоправных деяний. Эти деньги были найдены, кроме этих денег много другого имущества - около 8 квартир в одном подъезде. Вразумительных объяснений, откуда такие большие деньги были получены, судом не было предоставлено. Тем не менее, суд счел возможным назначить наказание гораздо ниже, чем женщинам, у которых есть малолетние дети», - сказал Мусин.





Напомним , Амирхан Аманбаев признан виновным и осуждён на 14 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Он также пожизненно лишён права занимать государственные должности.





Другие подсудимые - Сергей Ильин и Нурлан Шаукеров признаны виновными и приговорены 16 лет лишения свободы с конфискацией имущества с пожизненным лишением права занимать руководящие должности. Одно лицо признано судом невиновным и оправдано за отсутствием состава преступления. За оправданным лицом признано право на возмещение вреда, причиненного незаконным привлечением его к уголовной ответственности. В отношении Е.Баудиновой, И.Карпинской, М.Авазбаевой, Д.Шимовой суд, проявляя гуманизм, применил отсрочку наказания в связи наличием малолетних детей и беременностью.





2 марта 2016 года в Алматы по подозрению в руководстве ОПГ был задержан генерал-майор Амирхан Аманбаев . 5 марта он был арестован на 2 месяца. Позже переведен под домашний арест. 28 ноября прошлого года он был помещен под стражу, так как им были нарушены условия ограничений, условия содержания. Им велись телефонные переговоры с лицами, не являющимися участниками уголовного процесса, которых он информировал о ходе дела. С августа по ноябрь он совершил 20 телефонных звонков.

В разные годы А.Аманбаев работал прокурором Костанайской и Карагандинской областей, председателем комитета регистрационной службы и оказания правовой помощи министерства юстиции, замминистра юстиции. С февраля 2012 года являлся начальником департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по городу Алматы. Осенью 2014 года в связи с расформированием агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью перешел на работу в генпрокуратуру.

Согласно данным обвинения, участники ОПГ Аманбаева, которого СМИ прозвали “чёрным генералом”, организовали 78 лжепредприятий, оборот по которым составил 77 млрд тенге, а ущерб от их деятельности – 24 млрд тенге в виде не уплаченных в бюджет налогов.



