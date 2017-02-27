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Новости за сегодня

За январь НПЗ поставили на рынок 302,4 тысячи тонн бензина

 

Среди видов топлива заметнее всего подорожал популярный АИ-92 - на 11,2% за год. Дизельное топливо подскочило в цене сильнее: летнее - на 32,7%, зимнее - на 11,5%. В первом месяце 2017 года производство бензина достигло 302,4 тыс. тонн - это на 35,5% больше, чем за аналогичный месяц годом ранее, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Energyprom.kz.

Среди трех ключевых регионов наибольший прирост показала Атырауская область (здесь расположен Атырауский нефтеперерабатывающий завод) - сразу +62,8% год-к-году, до 72,3 тыс. тонн. Павлодарская область, где расположен самый мощный НПЗ - Павлодарский нефтехимический завод - увеличила объемы на 33,8%, до 124,8 тыс. тонн, ЮКО - на 22,5%, до 100,2 тыс. тонн (в Шымкенте расположен Петр оКазақстан Ойл Продактс).

По сообщениям Национальной компании «КазМунайГаз», в январе 2017 года НПЗ произвели 296,5 тыс. тонн топлива, что выше плана на 4,75%.

Также было произведено 357,9 тыс. тонн дизельного топлива, +1,71% к плану, и полностью выполнен план по авиакеросину - 20,1 тыс. тонн.

Всего тремя НПЗ в январе было переработано 1,24 млн тонн сырой нефти, что на 32,8% больше показателей января 2016 года (934 тыс. тонн).

В многолетней динамике, после заметного спада в 2015 (минус 5,1% за год), в 2016 в отрасль вернулся оптимизм - год закончен с приростом в 2,8%, до 2,95 млн тонн.

В министерстве энергетики РК утверждают, что к 2018 году производство бензина в Казахстане увеличится на 2 миллиона тонн в год. Заместитель генерального директора АО «КазМунайГаз - переработка и маркетинг» Данияр Сатыбалдин заявил: «На сегодняшний день более 30% автобензина завозится из Российской Федерации, и после завершения модернизации мы этот вопрос снимем 100%, то есть в 2018 году страна будет обеспечена своим отечественным продуктом - и по бензину, и по дизельному топливу, и по авиакеросину».

Курс на импортозамещение позволил сократить объемы импорта бензина в 2016 году на 20,7%, до 1,12 млн тонн - это всего 27,5% от необходимых ресурсов, против 32,9% в 2015 году.

На НПЗ разработан график ремонтов на 2017 год, выстроенный таким образом, чтобы избежать ажиотажа вокруг ГСМ. Так, на ПКОП (Шымкент) капитальный ремонт планируется с 20 марта по 1 мая, на ПНХЗ (Павлодар) - с 1 июня по 7 июля, на АНПЗ (Атырау) - с 18 августа по 16 сентября.

По итогам января цены на бензин АИ-80 к январю прошлого года практически не изменились, сохраняясь на уровне 89 тг за литр. Наиболее популярный АИ-92 прибавил за год 11,2%, до 137 тг за литр, АИ-95/96 подорожал на 8,2%, до 150 тг за литр, АИ-98 - на 3,2%, до 160 тг за литр.

Однако самый значительный рост цен ощутили казахстанцы, использующие авто с дизельными двигателями: летнее дизтопли во подорожало на 32,7% за год, до 129 тг за литр, зимнее - на 11,5%, до 170 тг за литр.

 

27 февраля 2017, 14:00
Источник, интернет-ресурс: EnergyProm.kz

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