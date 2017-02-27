В Астане мама семиклассницы заявила о приставаниях учителя к ее дочери

Мать семиклассницы заявила о недопустимом поведении классного руководителя в астанинской школе-гимназии №58, который, по словам учеников, позволяет себе распускать руки – одного из учеников ударил по лицу, а к ученице проявил излишнее внимание.





Огласку инцидент получил после того, как женщина обратилась к общественному деятелю Марату Кабылбаеву, который написал об этом у себя на Facebook. После чего происходящим заинтересовались и в управлении образования, пообещав разобраться во всем и дать публичный комментарий.

В телефонном разговоре мать девочки рассказала корреспонденту Sputnik Казахстан о том, что 14 января ее дочь пришла из школы заплаканная и напуганная. Рассказала о том, что учитель ее задержал после урока и "гладил по рукам и плечам". Девочка утверждает, что педагог "трогает и других девочек", но все боятся об этом говорить.

А до этого, по словам родительницы, классрук ударил по лицу мальчика, который на уроке физкультуры случайно попал в учителя мячом.



"Я своей дочери сказала, что ничего бояться не надо, я за нее заступлюсь. Попробовала позвонить учителю – он не брал трубку, звонила в школу. Звонила матери мальчика, которого учитель ударил, но она отказалась писать заявление. Тогда я написала заявление сама – в УВД Сарыаркинского района. Заявление приняли, следователь отнеслась с пониманием, но 25 февраля дело закрыли за отсутствием состава преступления", — рассказала мать школьницы.

По словам женщины, 18 января в школе провели собрание, на которое не пришли ни директор, ни школьный психолог. Зато были завуч и педагогический состав, которые хвалили "провинившегося" преподавателя, считая, что все это – недоразумение.

"Я разговаривала с учителем – ему 22 года, в школу пришел работать только в ноябре, со второй четверти. Он сначала плакал, ничего сказать не мог. А как все учителя за него заступились, стал вести себя по-другому, признал, что гладил мою дочь, что делал это из любви, что такой вот он учитель, любит своих учеников. Приставания к другим детям отрицал, а также сказал, что не бил мальчика, хотя это видел весь класс. Меня даже пытались обвинить в клевете", — посетовала женщина.

Сейчас родители встали на сторону учителя, говорят, что и так в образовании "большая текучесть учителей".



"Моя дочь учится в этой гимназии с первого класса, школа ей нравится. Здесь ее друзья, с детьми отношения хорошие. После собрания, конечно, появилось давление, но никуда переводить ребенка я не собираюсь. Даже если преподавателя оставят работать, я хочу, чтобы у него и в мыслях не было так дальше вести себя с детьми, хочу, чтобы он извинился, чтобы понимал, что учитель – это ответственность и нельзя вести себя так. Хочу, чтобы дети не боялись говорить, если такое происходит – не надо ждать, пока случится что-то страшное", — заявила женщина, призывая следовать своему примеру и вставать на защиту интересов своих детей.

После публикации в социальных сетях с матерью девочки связалась сестра учителя и просила прощения за брата. После чего позвонил и сам учитель, заявив в свое оправдание, что у него не было времени позвонить раньше.

Источник: Sputnik Казахстан