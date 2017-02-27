Путин поблагодарил Назарбаева за организацию межсирийских переговоров в Астане
27 февраля 2017, 14:27
Президент Казахстана встретился с Президентом России.
В ходе рабочего визита Президента России в Казахстан состоялись переговоры Владимира Путина с Нурсултаном Назарбаевым, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Обсуждались актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и ключевые темы международной повестки дня.
Кроме того, глава Российского государства поблагодарил Президента Казахстана за организацию межсирийских переговоров в Астане.
Напомним, главы государств воскресный день провели вместе, катаясь на горнолыжном курорте недалеко от Алматы.
Фото: kremlin.ru
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