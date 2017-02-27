Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Путин поблагодарил Назарбаева за организацию межсирийских переговоров в Астане

27 февраля 2017, 14:27

Президент Казахстана встретился с Президентом России.


В ходе рабочего визита Президента России в Казахстан состоялись переговоры Владимира Путина с Нурсултаном Назарбаевым, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Кремля.







Обсуждались актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и ключевые темы международной повестки дня.



Кроме того, глава Российского государства поблагодарил Президента Казахстана за организацию межсирийских переговоров в Астане.



Напомним, главы государств воскресный день провели вместе, катаясь на горнолыжном курорте недалеко от Алматы.

Фото: kremlin.ru

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...