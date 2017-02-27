Казахстанцы нашли новый способ загадывать желания

Казахстанцы придумали новое увлечение, которое стремительно захватывает молодежь. На "счастливых" купюрах (в конце серийных номеров у которых семерки) номиналом в 200 тенге пишут желания, раздают и ждут их исполнения , сообщает , сообщает Zakon.kz





Сначала нужно собрать 10 купюр (хотя кто-то считает, что вполне хватит и семи) по 200 тенге, чтобы в конце серийного номера обязательно было 7 (а еще лучше три семерки), потом нужно раздать 9 (или 6) купюр, одну оставить себе. Те купюры, которые раздали будут всё время в ходу, тем самым гарантируя исполнение желания, а некоторые считают, что благодаря счастливой комбинации в кармане всегда будут водиться деньги.





Кто - то искренне верит, что желание исполнится, а кто- то откровенно считает, "...что, все это сказки".





"Работаю в налоговой на кассе. В день читаю по несколько желаний. Бывает, что даже взрослые мужчины с утра приходят к нам после инкассации и просят обменять им двухсотки именно с цифрой семь в конце", - пишут комментаторы в соцсетях.





На вопрос, почему желания пишут, именно на двусотках, пользователи отвечают, что это самые ходовые деньги.











