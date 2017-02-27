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Казахстанцы нашли новый способ загадывать желания

27 февраля 2017, 14:32

Напиши желание на двухсотке и оно обязательно исполнится.


Казахстанцы придумали новое увлечение, которое стремительно захватывает молодежь. На "счастливых" купюрах (в конце серийных номеров у которых семерки) номиналом в 200 тенге пишут желания, раздают и ждут их исполнения, сообщает Zakon.kz

Сначала нужно собрать 10 купюр (хотя кто-то считает, что вполне хватит и семи) по 200 тенге, чтобы в конце серийного номера обязательно было 7 (а еще лучше три семерки), потом нужно раздать 9 (или 6) купюр, одну оставить себе. Те купюры, которые раздали будут всё время в ходу, тем самым гарантируя исполнение желания, а некоторые считают, что благодаря счастливой комбинации в кармане всегда будут водиться деньги.

Кто - то искренне верит, что желание исполнится, а кто- то откровенно считает, "...что, все это сказки".

"Работаю в налоговой на кассе. В день читаю по несколько желаний. Бывает, что даже взрослые мужчины с утра приходят к нам после инкассации и просят обменять им двухсотки именно с цифрой семь в конце", - пишут комментаторы в соцсетях.

На вопрос, почему желания пишут, именно на двусотках, пользователи отвечают, что это самые ходовые деньги.






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