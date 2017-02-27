Назарбаев: РФ и Казахстан за 25 лет выстроили образцовые отношения

Создание Евразийского экономического союза стал для всех его членов "перспективным, важным делом"

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает, что Россия и Казахстан за 25 лет выстроили образцовые отношения , передает , передает ТАСС





"Мы за эти 25 лет построили, я считаю, образцовые отношения, которые должны быть между дружественными соседями и государствами", - отметил он на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "В этом году 25 лет дипломатических отношений, наши соответствующие ведомства это отмечают", - подчеркнул Назарбаев.





Среди достижений он назвал создание Евразийского экономического союза, который стал для всех членов союза "перспективным, важным делом".





По словам Назарбаева, РФ остается для его страны "партнером номер один как в политике, так и в экономике". Он отметил, что у них с Путиным в этом году еще предстоит серия встреч.





Назарбаев пояснил, что российский лидер уже согласился принять участие в апреле в китайской конференции, посвященной поясу Шелкового пути.





"Потом ШОС 8 июня в Казахстане и открытие нашего всемирного ЭКСПО-2017, осенью - межрегиональная конференция наша", - добавил казахстанский лидер.



