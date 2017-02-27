В Усть-Каменогорске мать оставила двухлетнего ребенка в горящем доме
27 февраля 2017, 14:45
По информации ДЧС, накануне пожара хозяйка дома с собутыльниками распивала спиртные напитки.
Пожарные, прибыв на место ЧП, опросили хозяйку дома и очевидцев о нахождении людей в горящем доме. Однако женщина подтвердила, что людей там нет. В ходе тушения пожара в одной из комнат было обнаружено тело ребенка.
"Огонь быстрыми темпами распространялся по всему дому. Горело практически все. Площадь пожара составила 120 квадратных метров. Огонь перекинулся на соседний дом, задел веранду и частично крышу. Пожарные сумели отстоять дом соседей и не допустить дальнейшего распространения огня", — прокомментировал старший инженер УЧС г. Усть-Каменогорска Ержан Батуханов.
Женщина задержана сотрудниками полиции.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото © Foto: ДЧС Восточно-Казахстанской области
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4846322-2a4df8b5e111fce390d187fd5d509e9b
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...