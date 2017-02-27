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В Усть-Каменогорске мать оставила двухлетнего ребенка в горящем доме

27 февраля 2017, 14:45

По информации ДЧС, накануне пожара хозяйка дома с собутыльниками распивала спиртные напитки.


Пожарные, прибыв на место ЧП, опросили хозяйку дома и очевидцев о нахождении людей в горящем доме. Однако женщина подтвердила, что людей там нет. В ходе тушения пожара в одной из комнат было обнаружено тело ребенка.

"Огонь быстрыми темпами распространялся по всему дому. Горело практически все. Площадь пожара составила 120 квадратных метров. Огонь перекинулся на соседний дом, задел веранду и частично крышу. Пожарные сумели отстоять дом соседей и не допустить дальнейшего распространения огня", — прокомментировал старший инженер УЧС г. Усть-Каменогорска Ержан Батуханов.

Женщина задержана сотрудниками полиции.

Источник: Sputnik Казахстан
Фото © Foto: ДЧС Восточно-Казахстанской области

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