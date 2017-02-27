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Новости за сегодня

Путин поблагодарил Назарбаева за организацию межсирийских переговоров в Астане

 

В ходе рабочего визита Президента России в Казахстан состоялись переговоры Владимира Путина с Нурсултаном Назарбаевым, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Обсуждались актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и ключевые темы международной повестки дня.

Кроме того, глава Российского государства поблагодарил Президента Казахстана за организацию межсирийских переговоров в Астане.

Напомним, главы государств воскресный день провели вместе, катаясь на горнолыжном курорте недалеко от Алматы.

 

27 февраля 2017, 14:45
Источник, интернет-ресурс: Сайт Президента Российской Федерации

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