Путин поблагодарил Назарбаева за организацию межсирийских переговоров в Астане

В ходе рабочего визита Президента России в Казахстан состоялись переговоры Владимира Путина с Нурсултаном Назарбаевым, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Обсуждались актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и ключевые темы международной повестки дня.

Кроме того, глава Российского государства поблагодарил Президента Казахстана за организацию межсирийских переговоров в Астане.

Напомним, главы государств воскресный день провели вместе, катаясь на горнолыжном курорте недалеко от Алматы.