Путин поблагодарил Назарбаева за организацию межсирийских переговоров в Астане
В ходе рабочего визита Президента России в Казахстан состоялись переговоры Владимира Путина с Нурсултаном Назарбаевым, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Обсуждались актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и ключевые темы международной повестки дня.
Кроме того, глава Российского государства поблагодарил Президента Казахстана за организацию межсирийских переговоров в Астане.
Напомним, главы государств воскресный день провели вместе, катаясь на горнолыжном курорте недалеко от Алматы.
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