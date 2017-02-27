В Астане ЧС-ники предупреждают о возможных паводках
27 февраля 2017, 14:51
Стражи порядка и специалисты ЧС проводят разъяснительную работу среди населения.
Сотрудники столичного ДЧС совместно с представителями экологической полиции Местной полицейской службы ДВД г. Астаны проводят регулярные рейды по выявлению паводкоопасных участков, сообщает официальный сайт столицы.
Так, в ходе обхода в районе «Сарыарка» выявлены нарушения фактов засорения твердо-бытовыми отходами арычно-канальных систем гражданами, проживающими в близлежащих районах.
Стражи порядка и специалисты ЧС провели разъяснительную работу по пропаганде правил безопасности при возникновении паводков в подверженных к подтоплению участках. Вместе с тем жителям вручены памятки, брошюры, разъяснены правила поведения при угрозе и подтопления домов.
Сотрудники столичного департамента по ЧС предупреждают жителей города, чьи дома попадают в зону подтопления, соблюдать правила безопасности. Во избежание экстренных случаев необходимо отключить газ, электричество и воду, погасить огонь в горящих печах, ценные вещи и мебель перенести на верхние этажи или чердак, закрыть двери и окна или даже забить их досками, подготовиться к эвакуации, рекомендуют спасатели.
Фото: astana.gov.kz
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