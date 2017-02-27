Встреча Президента РК с Президентом Российской Федерации

В ходе встречи Президенты Казахстана и России обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и затронули ключевые темы международной повестки дня.

Глава государства подчеркнул особый характер отношений Казахстана с Россией, отметив высокую степень доверия и взаимопонимания между двумя странами.

- В этом году исполняется 25 лет с момента установления дипломатических отношений между нами. Благодаря тесному сотрудничеству мы создали Евразийский экономический союз. Считаю, что это важное, и в то же время перспективное образование для всех его участников. Сегодня более 7 000 российских предприятий имеют представительства в нашей стране, способствуют созданию новой перерабатывающей промышленности. Ваш визит в Казахстан осенью прошлого года, встреча в Санкт-Петербурге в рамках ЕАЭС позволили подписать 41 контракт на сумму 3 млрд долларов США, - сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев отметил, что Казахстан и Россия придерживаются одной позиции относительно вопросов международной повестки дня, и в рамках Совета Безопасности ООН будут прилагать все усилия для реализации общих задач.

- Россия предпринимает меры по решению актуальных международных вопросов, в том числе по урегулированию сирийского конфликта. Именно Россия предложила провести несколько раундов переговоров в Астане. Процесс запущен. В целом для решения этих и других вопросов предстоит организовать ряд встреч в течение года, в том числе и в рамках ШОС 8 июня в Астане. Все текущие вопросы решаются в дружественном ключе. Будем двигаться вперед, создавая совместные предприятия, - заключил Глава государства.

В свою очередь В.Путин поблагодарил Президента Казахстана за организацию Астанинских переговоров по урегулированию конфликта в Сирии.

- Я знаю, что казахстанская сторона сыграла положительную роль в этом процессе, и не только в качестве организатора. Вы лично принимали участие в организации встреч, работали с участниками и делегатами. Благодаря Вам были достигнуты результаты, которых никогда не было. А именно, создан механизм контроля над прекращением огня, и это самое главное. Это фундамент для продолжения переговоров в Женеве, - обратился к Главе государства Президент России.

В.Путин отметил важность Казахстана в качестве одного из ключевых экономических партнеров России, подчеркнув необходимость увеличения физических объемов и выхода сотрудничества на устойчивый рост за счет созданных в ходе интеграционных процессов условий.

Президент России выразил надежду на поддержку Казахстана как непостоянного члена СБ ООН в решении глобальных вопросов.

В завершение встречи стороны обсудили дальнейшие аспекты евразийской интеграции и перспективы взаимодействия в экономической сфере.