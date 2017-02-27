МСХ РК: Казахстанским сайгакам ничего не угрожает
27 февраля 2017, 15:06
От монгольской популяции сайгаков для Казахстана никакой угрозы нет.
Массовый падеж сайгаков в Монголии не угрожает животным, обитающим в Казахстане. Об этом в рамках еженедельного брифинга в Службе центральных коммуникаций сообщил руководитель управления по связям с общественностью Министерства сельского хозяйства Казахстана Жасулан Абдихалык, передает Zakon.kz
«От монгольской популяции сайгаков для Казахстана никакой угрозы нет. Этот вид сайгаков по территории нашей республики не мигрирует. В настоящее время у нас идет миграция только российских и узбекистанских сайгаков. Так что абсолютно никакой угрозы нет, об этом мы уже официально заявили», – пояснил представитель МСХ.
Фото: Lenta.ru
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4846328-169770984b1a08d1f16e559dbdf0e78c
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...