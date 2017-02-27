МСХ РК: Казахстанским сайгакам ничего не угрожает

Массовый падеж сайгаков в Монголии не угрожает животным, обитающим в Казахстане. Об этом в рамках еженедельного брифинга в Службе центральных коммуникаций сообщил руководитель управления по связям с общественностью Министерства сельского хозяйства Казахстана Жасулан Абдихалык , передает , передает Zakon.kz





«От монгольской популяции сайгаков для Казахстана никакой угрозы нет. Этот вид сайгаков по территории нашей республики не мигрирует. В настоящее время у нас идет миграция только российских и узбекистанских сайгаков. Так что абсолютно никакой угрозы нет, об этом мы уже официально заявили», – пояснил представитель МСХ.





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