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МСХ РК: Казахстанским сайгакам ничего не угрожает

27 февраля 2017, 15:06

От монгольской популяции сайгаков для Казахстана никакой угрозы нет.


Массовый падеж сайгаков в Монголии не угрожает животным, обитающим в Казахстане. Об этом в рамках еженедельного брифинга в Службе центральных коммуникаций сообщил руководитель управления по связям с общественностью Министерства сельского хозяйства Казахстана Жасулан Абдихалык, передает Zakon.kz

«От монгольской популяции сайгаков для Казахстана никакой угрозы нет. Этот вид сайгаков по территории нашей республики не мигрирует. В настоящее время у нас идет миграция только российских и узбекистанских сайгаков. Так что абсолютно никакой угрозы нет, об этом мы уже официально заявили», – пояснил представитель МСХ.

Фото: Lenta.ru





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