За нарушение правил поведения в самолете мужчина заплатит штраф
27 февраля 2017, 15:09
Его оштрафовали на три МРП (6.807тенге).
В минувшую пятницу Боинг-737 авиакомпании Scat готовился к полету в Алматы. Когда в салоне самолета бортпроводники рассказывали пассажирам о правилах поведения на борту, один мужчина отказался по требованию экипажа снять аудио-наушники и отключить электронное устройство, сообщают "Костанайские новости"
Бортпроводники несколько раз пытались объяснить пассажиру, что нельзя делать в самолете, но гражданин был настроен агрессивно. В авиакомпании прокомментировали инцидент. Действия пассажира квалифицируются, «как нарушение авиационного законодательства и препятствуют обеспечению безопасного полета экипажем».
Командир воздушного судна принял решение снять мужчину с рейса и только после этого лететь в Алматы. В итоге рейс задержался на полчаса. И вместо 19.00 часов самолет вылетел из Костаная в 19.30.
Сотрудник авиакомпании Виктория Старожилова несколько раз заострила внимание на том, что самолет не находился в этот момент в воздухе, а только готовился к вылету.
Как дополнили полицейские на транспорте, гражданина за нарушение правил поведения на воздушном судне оштрафовали на три МРП (6.807тенге).
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