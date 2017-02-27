СМИ: Янукович развелся после 45 лет брака
27 февраля 2017, 15:11
По словам Януковича, финансовую поддержку ему оказывает его старший сын Александр.
Бывший президент Украины Виктор Янукович развелся с женой Людмилой и сожительствует сейчас с сестрой своей бывшей кухарки, пишет РИА Новости со ссылкой на немецкий журнал Spiegel.
"Со своей женой, на которой он был женат 45 лет, он развелся. Он живет с сестрой своей бывшей кухарки", — пишет издание в материале о Януковиче.
Spiegel также сообщает, что, по словам Януковича, финансовую поддержку ему оказывает его старший сын Александр.
Фото: vchaspik.ua
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