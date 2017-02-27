Представитель МИД РК А.Жайнаков прокомментировал ситуацию с Абибуллаевым
27 февраля 2017, 15:12
Дело посла А.Абибуллаева было передано на рассмотрение руководства страны.
Руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Казахстана Ануар Жайнаков в рамках еженедельного брифинга в Службе центральных коммуникаций прокомментировал ситуацию с чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Польше Алтаем Абибуллаевым, передает Zakon.kz со ссылкой на СЦК.
«Дело нашего посла (Алтая Абибуллаева – прим.) было передано на рассмотрение руководства страны. В данный момент информации по этому поводу нет. Как только будут детали, мы обязательно сообщим», - сказал представитель МИД.
Напомним, 9 февраля состоялось заседание Комиссии при Президенте Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции. По итогам заседания было принято решение о внесении на имя главы государства рекомендации по наложению на Абибуллаева дисциплинарного взыскания в виде предупреждения о неполном служебном соответствии.
Фото: azh.kz
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