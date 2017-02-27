Представитель МИД РК А.Жайнаков прокомментировал ситуацию с Абибуллаевым

Руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Казахстана Ануар Жайнаков в рамках еженедельного брифинга в Службе центральных коммуникаций прокомментировал ситуацию с чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Польше Алтаем Абибуллаевым , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на СЦК.





«Дело нашего посла (Алтая Абибуллаева – прим.) было передано на рассмотрение руководства страны. В данный момент информации по этому поводу нет. Как только будут детали, мы обязательно сообщим», - сказал представитель МИД.





Напомним, 9 февраля состоялось заседание Комиссии при Президенте Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции. По итогам заседания было принято решение о внесении на имя главы государства рекомендации по наложению на Абибуллаева дисциплинарного взыскания в виде предупреждения о неполном служебном соответствии.



