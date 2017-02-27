Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Представитель МИД РК А.Жайнаков прокомментировал ситуацию с Абибуллаевым

27 февраля 2017, 15:12

Дело посла А.Абибуллаева было передано на рассмотрение руководства страны.


Руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Казахстана Ануар Жайнаков в рамках еженедельного брифинга в Службе центральных коммуникаций прокомментировал ситуацию с чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Польше Алтаем Абибуллаевым, передает Zakon.kz со ссылкой на СЦК.

«Дело нашего посла (Алтая Абибуллаева – прим.) было передано на рассмотрение руководства страны. В данный момент информации по этому поводу нет. Как только будут детали, мы обязательно сообщим», - сказал представитель МИД.

Напомним, 9 февраля состоялось заседание Комиссии при Президенте Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции. По итогам заседания было принято решение о внесении на имя главы государства рекомендации по наложению на Абибуллаева дисциплинарного взыскания в виде предупреждения о неполном служебном соответствии.

Фото: azh.kz

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...