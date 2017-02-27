По факту крушения вертолета в ВКО возбуждено уголовное дело

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы ДВД на транспорте МВД РК, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД на транспорте.





"Факт крушения вертолета марки «Gazelle SA-341» зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования Линейного отдела внутренних дел на ст.Семей по ст.344 ч.2 УК РК (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека). В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы ДВД на транспорте МВД РК" - говорится в сообщении пресс-службы ДВД на транспорте.





Пилот упавшего вертолета не вышел на связь вечером в субботу, 25 февраля. Позже пропавший вертолет был обнаружен в 60 километрах северо-западнее от города Аягоза в Восточно-Казахстанской области. Всего на борту упавшего вертолета находились два человека: пилот и один пассажир. Пилот погиб, пассажир выжил.

почетного президента Федерации тяжелой атлетики РК. В разные годы он занимал должности акима города Семипалатинска, советника секретаря совета безопасности РК, председателя комитета транспортного контроля министерства транспорта и коммуникаций, заместителя председателя Восточно-Казахстанского областного филиала партии "Отан". Гапура Турлыханова также является матерью популярного в 2000-х годах певца Рахата Турлыханова. Как позже сообщили в пресс-службе комитета гражданской авиации МИР РК, вертолет "Стрекоза 7-Gazelle SA341" принадлежит Гапуре Турлыхановой . По информации из открытых источников она является супругой Кайрата Турлыханова -



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