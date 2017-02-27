Предпринимателей, имеющих ККМ с онлайн передачей данных, освободят от рейдовых проверок

Сотрудники Комитета государственных доходов (КГД) Министерства финансов РК не будут проводить рейдовые проверки в отношении налогоплательщиков, использующих контрольно-кассовые машины с онлайн-передачей данных чеков в базу данных, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.





Об этом говорилось на расширенном заседание коллегии КГД МФ РК с участием руководителей территориальных подразделений Комитета.





Как отмечается, основной акцент на заседании был сделан на исполнении поручения Министра финансов РК Б. Султанова, данного им на прошедшей коллегии Министерства финансов, касательно снижения количества налоговых проверок бизнеса, а именно сокращения рейдовых проверок.





« Так, на основе тщательного всестороннего анализа Комитетом был представлен Механизм исполнения поручения о не проведении рейдовых проверок в отношении налогоплательщиков применяющих контрольно-кассовые машины с онлайн передачей данных чеков в базу данных КГД », - говорится в сообщении.





Как считают в комитете, это позволит уменьшить количество рейдовых и хронометражных проверок.



