Выступление К.Токаева на Парламентских слушаниях по защите прав и интересов бизнеса

(г. Астана, 24 февраля 2017 года)

Уважаемые коллеги!

Уважаемые приглашенные!

Сегодняшние парламентские слушания посвящены весьма актуальной теме - законодательному обеспечению защиты прав и интересов бизнеса.

Одним из главных приоритетов Третьей модернизации Казахстана, объявленной Главой государства в Послании народу, является кардинальное улучшение и расширение бизнес-среды. Президент поставил четкие задачи по развитию массового предпринимательства; снижению регулятивной нагрузки и всех видов издержек для бизнеса; передаче ряда государственных услуг бизнесу, активному развитию государственно-частного партнерства; развитию конкуренции, недопущению ценовых и тарифных сговоров.

В результате доля государства в экономике должна снизиться до 15% в ВВП, а малый и средний бизнес увеличит свою долю до 50% ВВП. Это задача, имеющая стратегическое значение.

В Казахстане в целом созданы законодательные и организационные основы государственной поддержки предпринимательства, включая предоставление кредитов на льготных условиях, грантов.

В последние годы мы значительно улучшили деловой климат. Это подтверждает и рейтинг Всемирного банка «Doing Business», где по итогам 2016 года Казахстан занял 35 место среди 190 стран мира. Наше государство входит в 10-ку стран с высокой долей реформ по улучшению делового климата.

В национальное законодательство внесены поправки, улучшающие положение предпринимателей. Но на этом законодательная деятельность не должна останавливаться. Работы много, о чем я скажу далее.

Национальная палата предпринимателей «Атамекен», Фонд развития предпринимательства «Даму» оказывают существенную поддержку нашему бизнесу. По поручению Главы государства разработаны и эффективно реализуются специальные программы: «Дорожная карта бизнеса», «Агробизнес-2020», Госпрограмма индустриального и инновационного развития.

С текущего года в целях стимулирования и развития предпринимательства начата реализация Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы.

Таким образом, государство предпринимает большие усилия по улучшению бизнес-климата. Но, как представляется, принятых мер все же недостаточно. В экономике нашей страны по-прежнему доминирует крупный бизнес, представленный преимущественно нефтяным игорно-металлургическим секторами, то есть говорить о диверсификации экономики пока не приходится. А вклад малого и среднего бизнеса в ВВП страны не превышает 25%. Он в основном задействован в сферах торговли и сельского хозяйства. В развитых же странах сектор МСБ является основой экономики и обеспечивает более 50% ВВП. Казахстанский бизнес в целом имеет низкий процент применения инноваций. Доля инновационной продукции в ВВП Казахстана по итогам 2015 года составила около 1%.

Нам нужно, наконец, детально разобраться в причинах такого положения, идущего вразрез с поручениями Главы государства.

Наша главная задача - создание эффективной и благоприятной среды для развития бизнеса, гармонично сочетающей интересы как государства, так и предпринимателей.

Во многих развитых странах, к примеру, в Германии, приоритет отдается самостоятельности предприятий, а не государственной поддержке. Государственное содействие предпринимательству выражается в предоставлении технологий, соответствующей экономической информации, стимулировании инновационных видов деятельности.

Во всех развитых странах интенсивность внедрения технологических инноваций сталаключевымфактором развития бизнес-сектора. Предприниматели, реагируя на обострение конкуренции на рынках, делают ставку на новые технологии и инновации.

Мы должны обратить внимание на развитие производственного, высокотехнологичного бизнеса в нашей стране. Именно на такое предпринимательство должна быть направлена и господдержка, в том числе обеспечение заказа со стороны квазигосударственного сектора.

Как было сказано выше, у нас почти 40% малого и среднего бизнеса заняты торговой деятельностью.

Поэтому для стимулирования производственного бизнеса именно в перспективных для государства сферах поддержку предпринимательства целесообразно дифференцировать, предусмотрев более привлекательные условия для тех, кто занимается производством. Это касается и налогообложения. Производственники должны обладать определенным преимуществом.

Тем более, Президент поставил задачу уменьшения доли государства в экономике, что предполагает переоценку роли госсектора.

Требуется переориентация государственного контроля и надзора с «выявления и наказания» на «профилактику и предупреждение», создание условий для развития саморегулирования бизнеса.

Заслуживает поддержки намерение Правительства упростить Налоговый кодекс, сделать его простым и удобным для предпринимателей. Такую работу Сенат законодательно поддержит.

Необходимо неукоснительно следовать положению Конституции о неприкосновенности частной собственности, которая может подвергаться принудительному отчуждению только в исключительных случаях, предусмотренных Законом.

Конституционные гарантии в отношении частной собственности и собственников ставят заслон всевозможным переделам бизнеса и имущества, вселяют уверенность предпринимателей в необходимости развития и расширения собственного бизнеса, способствуют повышению благоприятного инвестиционного климата в нашей стране.

В принципе, наше законодательство запрещает конфискацию собственности, заработанной законным путем и не являющейся средством достижения преступных целей. Но на деле, как мы видим, суды выносят прямо противоположные решения, порождающие обоснованные подозрения относительно отъема и передела собственности. Свое веское слово в защиту собственности граждан должна сказать Генпрокуратура.

Если правонарушение (в том числе уголовное преступление) не связанно с предпринимательской деятельностью, то собственность должна оставаться неприкосновенной. Преступник должен нести наказание за конкретное преступление. Его собственность, в том числе бизнес и имущество, не может становиться предметом дележа посторонними лицами. Какой-либо двусмысленности тут быть не должно, коль скоро мы живем в правовом государстве.

Число преступлений, совершенных в сфере экономики в 2016 году снизилось наполовину (52%). При этом уменьшение количества преступлений, связанных с лжепредпринимательством, составило свыше 60%.

В рамках реализации недавнего Послания Президента нам следует продолжить законодательную работу по декриминализации преступлений в экономической сфере, следует вдумчиво подходить к применению санкций за правонарушения в предпринимательской деятельности. Нужно по-новому посмотреть на статью Уголовного кодекса о лжепредпринимательстве, которая зачастую слишком широко трактуется, нанося ущерб интересам большого круга предпринимателей.

Государственная политика должна быть направлена на поддержку как действующих, так и потенциальных предпринимателей.

Мы обязаны помогать предпринимателям стать конкурентноспособными. Нужно также обратить внимание на тех людей, которые собираются принятьрешение о создании нового бизнеса, всячески помогать им.

В этой связи нужно принять меры по обеспечению доступа предпринимателей к кредитным ресурсам. Здесь обстановка не столь благополучная, как этого хотелось.

Население в каждом регионе должно иметь возможность в открытом доступе, на бесплатной основе получать полную информацию: какие услуги востребованы в данном городе или поселке, селе, как следует быстро открыть своё дело, какой помощью можно воспользоваться.

В первую очередь это касается самозанятых граждан, которым необходимо предложить понятный и удобный инструмент взаимодействия с государством.

Очень важна пропаганда предпринимательства в обществе, особенно среди молодежи. Сейчас молодое поколение предпочитает работать в крупных компаниях с государственным участием или на госслужбе. Такая тенденция не может не настораживать.

Мы должны со студенческой скамьи, даже со школы, начать обучать основам предпринимательства, выстроить систему бизнес-образования. Нужны соответствующие просветительские программы. Необходимо решительно устранять препятствия для занятия молодежью предпринимательством, сделать все возможное, чтобы ведение бизнеса стало привлекательным, престижным и доступным.

Особняком стоит вопрос о создании «одного окна» по предоставлению услуг как иностранным инвесторам, так и отечественным предпринимателям, о чем неоднократно говорил Глава государства. По нашим наблюдениям, эта работа по-прежнему страдает недостатками. Вместо «одного окна» появляются дополнительные «окна», присутствует и межминистерская волокита. Зарубежные инвесторы не чувствуют внимательного, заинтересованного отношения к себе.

Как отметил Глава государства, «Атамекен» проводит большую полезную работу по поддержке предпринимательства. Данные парламентские слушания, на наш взгляд, станут полезным подспорьем в наращивании усилий Национальной палаты предпринимателей по улучшению бизнес-климата в нашей стране.