В условиях обновленного правового поля

В суде г. Астаны подведены итоги отправления правосудия за 2016 год.

В мероприятии приняли участие председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Абай Рахметулин, председатель городского суда Тлектес Барпибаев, председатели судебных коллегий, судьи городского, районных и приравненных к ним судов, руководство и работники администратора судов.

Работу расширенного совещания открыл председатель городского суда Т. Барпибаев. Он ознакомил с основными итогами работы столичных судов за 2016 год.

Далее с докладами об итогах рассмотрения уголовных, гражданских и административных дел судами столицы за отчетный период выступили председатели апелляционных судебных коллегий Б. Естай и А. Кенжегарин. Они проинформировали о количественных и качественных показателях отправления правосудия судами первой и апелляционной инстанций.

Согласно озвученной на совещании статистике, судами первой инстанции города в 2016 году окончено 57 655 гражданских дел. В сравнении с 2015 годом произошло увеличение на 15 процентов.

За 12 месяцев 2016 года апелляционной коллегией суда г. Астаны рассмотрено 5044 гражданских дела, за 12 месяцев 2015 года 4152 (увеличение на 18 процентов). Количество отмененных постановлений уменьшилось почти в три раза. Так, за отчетный период Верховным Судом отменено и изменено 96 постановлений апелляционной коллегии суда г. Астаны или два процента от общего количества, в то время как в 2015 году количество отмененных и измененных судебных актов составляло 304 или семь процентов.

В 2016 году судами первой инстанции города рассмотрено 3054 уголовных дела. При этом 32,7 процента из 2374 осужденных назначено реальное лишение свободы. Апелляционная судебная коллегия рассмотрела 538 уголовных дел, за 12 месяцев 2015 года 481.

В своем докладе судья А. Майкибаева озвучила итоги отправления правосудия по инвестиционным спорам. В 2016 году всего производством окончено 44 дела, из них 29 с вынесением решения, 11 дел направлены по подсудности, три заявления оставлены без рассмотрения, производство по одному делу прекращено.

Вместе с тем председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда А. Рахметулин в своем выступлении отметил высокие показатели Администратора судов по г. Астане по рейтингу оценки деятельности за прошедший год.

Также председатель городского суда Т. Барпибаев вручил председателю Специализированного межрайонного экономического суда г. Астаны диплом за победу в республиканском смотре-конкурсе на лучшую организацию работы районных судов за 2016 год, проведенном Союзом судей республики. Судья экономического суда С. Кабидолдина награждена Почетной грамотой Верховного Суда РК за внесенный вклад в развитие альтернативных методов разрешения споров.

Подводя итоги совещания, председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Абай Рахметулин рассказал об основных результатах практической реализации Плана нации «100 конкретных шагов» и работе по исполнению задач, обозначенных Главой государства на VII Съезде судей республики.

В целом успешно заработала новая трехуровневая система судопроизводства. В ходе реформы ужесточены квалификационные требования и механизмы отбора кандидатов на судейские должности. Высший Судебный Совет стал самостоятельным государственным органом, порядок отбора и назначения судей приведен в соответствие с международными стандартами. В новых условиях осуществляет деятельность Судебное жюри. Существенно расширены полномочия следственных судей, суда присяжных, сокращено участие прокурора в гражданских делах. Введен новый Кодекс судейской этики, который четко регламентирует деятельность судей на работе и в быту.

Говоря о дальнейшей реализации поручений Главы государства, основными из которых являются обеспечение верховенства закона, качественное рассмотрение судебных дел и материалов, А. Рахметулин отметил необходимость принятия комплекса мер по дальнейшему совершенствованию работы.

Подводя итоги совещания, А. Рахметулин особо отметил важность сохранения налаженного темпа работы судов в условиях обновленного правового поля, обеспечения надежной судебной защиты прав и свобод граждан, а также юридических лиц.

Пресс-служба суда г. Астаны