15-летний сын Анджелины Джоли стал кинопродюсером
27 февраля 2017, 15:50
Джоли заявила, что именно Мэддокс убедил ее заняться проектом.
Мэддокс Джоли-Питт, 15-летний приемный сын американской актрисы Анджелины Джоли, стал исполнительным продюсером фильма, который снимает его мать.
Об этом сообщает издание Metro, передает Лента.ру.
Джоли заявила, что именно Мэддокс убедил ее заняться этим проектом. Год назад он показал ей книгу «Сначала они убили моего отца: Воспоминания дочери Камбоджи» американской писательницы Лун Ун, которая рассказывает о правлении «красных кхмеров».
«Он читал сценарий, помогал с замечаниями и участвовал в рабочих совещаниях», — утверждает актриса.
Мэддокс родился в Камбодже в 2001 году. Через семь месяцев Анджелина Джоли усыновила его и увезла в США. Позднее они несколько раз посещали страну.
Фото: Jason Merritt / Getty Images
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