В Астане обсудили поправки в законодательство по вопросам соцобеспечения граждан

С учетом вышеуказанных изменений, минимальный размер пенсии (с учетом базовой пенсии) повысится с 37 789 тенге 2016 года до 45 711 тенге с 1 июля 2017 года.

Сегодня в Министерстве труда и соцзащиты населения РК прошли публичные слушания по проекту Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам социального обеспечения», разработанного в реализацию Послания главы государства народу Казахстана от 31 января 2017 года «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», передает пресс-служба ведомства.





Выступая на публичных слушаниях, вице-министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова отметила, что вышеуказанный законопроект предусматривает:





- повышение размеров пенсий с 1 июля 2017 года до 20% к уровню 2016 года;





- повышение размеров единовременного пособия в связи с рождением ребенка с 1 июля 2017 года на 20%;





- перенос предусмотренного срока внедрения 5% обязательных пенсионных взносов работодателя с 2018 года на 2020 год.





«По поручению главы государства в 2017-2018 годы будут поэтапно повышены размеры пенсий, выплачиваемые из республиканского бюджета. Размеры солидарных пенсий будут повышены на 11%, с учетом 9% повышения в начале года. Размер базовой пенсии будет повышен на 13%, с учетом также 7% повышения в начале года. В итоге мы обеспечиваем повышение размеров пенсий до 20% с 1 июля 2017 года по сравнению с размером пенсий 2016 года. Это повышение касается всех пенсионеров или более 2 млн. человек», - сказала Светлана Жакупова.





С учетом вышеуказанных изменений, минимальный размер пенсии (с учетом базовой пенсии) повысится с 37 789 тенге 2016 года до 45 711 тенге с 1 июля 2017 года. Средний размер пенсии (с учетом базовой пенсии) повысится с 55 154 тенге до 66 721 тенге.





Размер единовременного государственного пособия в связи с рождением ребенка с 1 января 2017 года повышен на 7%, а с 1 июля 2017 года будет повышен еще на 20%. В результате в 2017 году в сравнении с 2016 годом рост составит 27%.





«Если в 2016 году размер государственного пособия на рождение первого, второго и третьего ребенка составлял 66 621 тенге, то с 1 января 2017 года его размер составил 71 270 тенге, а с 1 июля повысится до 86 222 тенге . Размер государственного пособия на рождение четвертого и более ребенка в текущем году составлял 111 035 тенге, а с 1 января 2017 года он повысился до 118 тыс. тенге, с 1 июля 2017 года - размер будет равен 142 947 тенге», - пояснила Светлана Жакупова.





Вице-министр подчеркнула, что в целом на вышеуказанные повышения пенсий и данного вида пособия в республиканском бюджете заложено 81,6 млрд. тенге.





Законопроектом предусмотрено внесение поправок в 8 законов РК. Отрицательных правовых и социально-экономических последствий в случае его принятия не предполагается.



