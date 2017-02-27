«Ак жол» требует конвертировать кредиты добросовестных заемщиков по додевальвационному курсу

Уже в 4 раз фракция ДПК «Ак жол» направила запросы в Нацбанк с предложениями по защите интересов добросовестных заемщиков в рамках Программы рефинансирования ипотечных займов, выданных в иностранной валюте

Партия «Ак жол» повторно требует пересмотреть программу рефинансирования ипотечных займов и конвертировать кредиты добросовестных заёмщиков по курсу до девальвации тенге 19 августа 2015 года, сообщает Zakon.kz. Такой депутатский запрос озвучила депутат Дания Еспаева на заседании Мажилиса в прошлую среду.





«Ранее 29 июля, 7 сентября и 26 октября 2016 года депутатской фракцией ДПК «Ак жол» трижды были направлены запросы в Нацбанк с предложениями по защите интересов добросовестных заемщиков в рамках Программы рефинансирования ипотечных займов, выданных в иностранной валюте» – напомнила она.





Фракция указывала, что условия программы выгодны для тех, кто не оплачивал взятые кредиты, так как позволяет пересчитывать их валютные займы по курсу до девальвации тенге 2015 года. А заёмщики, продолжающие добросовестно платить, невзирая на трудности - вынуждены гасить долг по текущему курсу, т.е. в среднем на 70-80% дороже. Такие выводы сделали в «Ак жоле» исходя из многочисленных обращений добросовестных заёмщиков.





«Применяемый подход вместо поощрения добросовестных заёмщиков, стимулирует именно уклонение от оплаты кредитов. Более того - он противоречит нормам Конституции о равноправии граждан, независимо от имущественного положения. Поэтому депутаты нашей фракции просили исправить сложившуюся несправедливость», - подчеркнула Дания Мадиевна и привела ответы Нацбанка по предыдущим обращения фракции.





Так, в ответе от 27 октября 2016 года указано, что для поддержки заемщиков, не соответствующих критериям Программы, и в целях недопущения социальной нестабильности среди населения, 28 июля 2016 г. Нацбанком, банками второго уровня и общественными объединениями был заключен меморандум, предусматривающий приостановление выселения заёмщиков, действующий 12 месяцев с даты подписания.





«То есть, в июле этого года начнутся выселения тех заёмщиков, кто добросовестно оплачивал валютные кредиты до девальвации, но после их пересчёта по новому курсу тенге просто разорился. Сотни ипотечников теперь страдают за свою честность, когда надо было деньги взять и не отдавать. Видимо не случайно опять становится популярным выражение «Долги отдают только трусы», - отмечают в «Ак жоле».





Депутат Еспаева привела и цитату из другого письма Д.Акишева уже от 2 декабря 2016 года: «Признавая неоднородность подхода Программы…, в настоящее время отсутствует возможность расширения охвата займов, из-за ограниченности средств, выделенных на реализацию программы».





В этой связи, фракция демократов напомнила руководству Нацбанка, что буквально на этой неделе, в рамках реализации Послания Президента, на стабилизацию банковской сферы выделены те самые дополнительные средства, на нехватку которых ссылался Нацбанк, отвечая на запросы ДПК.





Депутаты «Ак жола» в четвёртый раз предлагают решить вопрос добросовестных заемщиков и обеспечить конвертацию для их ипотечных валютных займов по курсу до девальвации, т.е. на 18 августа 2015 года, выделив для этого необходимую сумму из дополнительных средств оздоровления банковской сферы.





«Решение проблемы этой группы заемщиков соответствует целям Послания, так как улучшит качество кредитного портфеля банков и будет способствовать оздоровлению финансовой системы», - уверены в «Ак жоле».



