В Рудном две "семейные трагедии" едва не привели к суицидам
27 февраля 2017, 15:57
В обоих случаях полицейские предотвратили трагедию.
Полицейские Рудного спасли девушку, которая пыталась спрыгнуть с 9 этажа, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Костанайской области.
27 февраля около 2.50 часов от дежурного Центра оперативного управления УВД Рудного напарникам Оспанову и Ұзақбай поступило сообщение о том, что по улице Корчагина в одной из квартир происходит семейный скандал.
Автопатруль № 239 проехал по указанному в заявке адресу, где на лестничной площадке полицейских встретила женщина. Она сообщила, что ее соседка после семейной ссоры поднялась на крышу.
Первым на крышу поднялся младший сержант Батыржан Ұзақбай. Он стал уговаривать девушку не прыгать с крыши многоэтажки. Затем на крышу поднялся второй полицейский Азамат Оспанов. Вместе с напарником они приняли решение незаметно подойти к девушке и снять ее с края крыши. Полицейские в течение нескольких секунд оттащили ее на безопасное расстояние. Позже стало известно, что причиной попытки суицида стала ссора с парнем. В настоящее время с потерпевшей работают психологи.
Еще один случай произошел в этом же городе 26 февраля. После ссоры с бывшей супругой 42-летний мужчина заперся в комнате с ружьем.
Около полуночи участковые инспекторы полиции получили заявку о том, что на их участке в квартире дома по улице Парковой скандалят бывшие супруги. Майор полиции Николай Коваленко вместе с напарником капитаном Кайратом Дауренбековым проследовали по указанному адресу. Стражей порядка встретила заявительница, которая рассказала, что поругалась с бывшим мужем. После чего тот, взяв ружье, заперся в одной из комнат.
После переговоров с полицейскими мужчина открыл дверь. Ружье, которое находилось в собранном виде, стражи порядка изъяли для выяснения обстоятельств.
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