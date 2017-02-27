В Рудном две "семейные трагедии" едва не привели к суицидам

Полицейские Рудного спасли девушку, которая пыталась спрыгнуть с 9 этажа, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Костанайской области.





27 февраля около 2.50 часов от дежурного Центра оперативного управления УВД Рудного напарникам Оспанову и Ұзақбай поступило сообщение о том, что по улице Корчагина в одной из квартир происходит семейный скандал.





Автопатруль № 239 проехал по указанному в заявке адресу, где на лестничной площадке полицейских встретила женщина. Она сообщила, что ее соседка после семейной ссоры поднялась на крышу.





Первым на крышу поднялся младший сержант Батыржан Ұзақбай. Он стал уговаривать девушку не прыгать с крыши многоэтажки. Затем на крышу поднялся второй полицейский Азамат Оспанов. Вместе с напарником они приняли решение незаметно подойти к девушке и снять ее с края крыши. Полицейские в течение нескольких секунд оттащили ее на безопасное расстояние. Позже стало известно, что причиной попытки суицида стала ссора с парнем. В настоящее время с потерпевшей работают психологи.



