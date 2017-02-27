Взаимная торговля РК со странами ЕАЭС за 2016 год сократилась на 16,8%

Торговля в ЕАЭС буксует. В 2016 году товарооборот Казахстана со странами содружества упал на 17%, сократился как экспорт, так и импорт.

Крупными экспортерами в ЕАЭС являются Карагандинская, Павлодарская области и город Алматы. Их совокупная доля составляет почти половину всего экспорта в страны ЕАЭС.

Взаимная торговля РК со странами ЕАЭС за 2016 год сократилась на 16,8% и составила $13,6 млрд. Торговля с Россией составляет 93% среди стран ЕАЭС. За 2016 год товарооборот РК с РФ составил $12,6 млрд, упав на 16% с предыдущего года. С Кыргызстаном $577 млн (-18%), с Беларусью $364,5 млн (-33%) и с Арменией $4,6 млн (-34%).

Сальдо товарооборота составило (-5,7 млрд) в 2016 году и (-6 млрд) годом ранее.

Экспорт РК со странами ЕАЭС упал на 23% и составил $3,9 млрд. Экспорт металлов и изделий из них увеличился на 15%, до 1,3 млрд. При этом, экспорт минеральных продуктов составил $1,3 млрд (-39%), экспорт продукции химпрома - $681 млн (-35%), пищевых продуктов- $423,6 (-11%), машин и оборудования - $182,5 (-8%).

Основная часть экспорта идет в РФ и Кыргызстан. Экспорт в РФ составил $3,5 млрд (-23% с 2015 года), в Кыргызстан $376,2 млн (-27%).

Почти половина, или 49%, экспорта в страны содружества идет из Карагандинской области, Павлодарской области и Алматы.

Экспорт Карагандинской области увеличился на 1% за 2016 год и составил $723,5 млн. Тем временем экспорт Павлодарской области сократился на 12%, до $627,2 млн и экспорт Алматы составил $585 млн, упав на 5%.

Основной экспортируемый товар Карагандинской области - металлы и минеральные продукты. Только из Карагандинской области было вывезено 54% всех металлов на сумму $508,5 млн. Основным товаром региона в данной товарной группе является металлопрокат. Экспорт металлопроката в 2016 году составил $470,1 млн, увеличившись на 20%.

Экспорт минеральных продуктов региона составил $153,1 млн, из них $80 млн - каменный уголь. За 2016 год экспорт каменного угля сократился на 19%.

В экспорте Павлодарской области преобладают продукты неорганической химии, минеральное топливо и алюминий. Экспорт продукции химпрома в регионе составил $314,5 млн, из них $311 млн составил искусственный корунд. Экспорт корунда сократился на 7%.

Экспорт минеральной продукции составил $145,1 млн, из них $105,2 млн пришлось на уголь. Экспорт каменного угля сократился на 32%.

Экспорт металлов составил $145,7 млн, из них $86,3 млн пришлось на алюминий. Экспорт алюминия сократился на 14%.

В экспорте Алматы преобладают минеральное топливо и изделия из черных металлов. Экспорт минеральных продуктов составил $216,7 млн, из которых $126,5 млн пришлось на нефтяные газы и углеводороды (-26% с прошлого года).

Изделия из металлов регион экспортировал на сумму $107 млн. Из них $62,3 млн пришлось на трубы, экспорт которых увеличился на 29%.

Импорт РК со странами ЕАЭС сократился на 14%, составив $9,6 млрд.

В структуре импорта РК со странами ЕАЭС преобладают минеральные продукты (17% от всего импорта в страны ЕАЭС) и машины и оборудование (16%). Импорт минеральных продуктов сократился на 2% с 2015 года и составил $1,6 млрд. Импорт машин и оборудования сократился более чем в два раза и составил $1,5 млрд. Также спад наблюдается в импорте пищевых продуктов на 8%, металлов на 23%, и продукции химпрома на 44%.

Импорт большей частью идет с РФ и Беларуси. Импорт с РФ составил $9,1 млрд (-13%), с Беларуси $332,6 млн (-32%). Отметим также, что импорт с Кыргызстана увеличился на 10%.

Главный импортер в страны ЕАЭС - город Алматы. Импорт города сократился на 7% и составил $3,3 млрд.

Импорт нефти и нефтепродуктов из Алматы увеличился на 8% и составил $446,4 млн. Импорт автомобилей сократился на 57%, составив $113,3 млн.

Из России было импортировано автомобилей на сумму $111,7 млн и из Беларуси на $1,6 млн.

Товарооборот увеличился только в Алматинской области (+4%).

Наиболее высокий показатель товарооборота наблюдается в Алматы ($3,9 млрд), а также в Карагандинской области ($1,4 млрд), Астане ($1,3 млрд), ВКО ($1,2 млрд), Павлодарской области ($1,1 млрд). Их совокупная доля составляет 66% от всей взаимной торговли.

В экспорте с РФ задействованы большей частью Кызылодинская и Павлодарская области ($647 млн и $618 млн соответственно), с Кыргызстаном - Алматы ($113,4 млн), с Беларусью - Карагандинская ($13,4 млн) и Алматы ($9 млн), с Арменией - Алматинская область ($210 тыс).

В импорте с РФ задействованы большей частью Алматы - $3,1 млрд за 2016 год и Астана - $1,1 млрд. С Кыргызстаном - ВКО ($87,6 млн), с Беларусью - Алматы ($103 млн) и с Арменией - Алматы ($2,1 млн).