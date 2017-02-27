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В ВКО обнаружили тело пилота разбившегося вертолета

27 февраля 2017, 16:04

Специалисты продолжают работать на месте крушения вертолета.


В ВКО обнаружили тело пилота вертолета, потерпевшего крушение, передает корреспондент YK-news.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

Следственно-оперативная группа и спасатели обнаружили тело пилота разбившегося вертолета. Пока не известно, найдены ли черные ящики.

— Связь с группой очень плохая и постоянно теряется, — сообщили в пресс-службе ДЧС ВКО.

Специалисты продолжают работать на месте крушения вертолета.

Пилот упавшего вертолета не вышел на связь вечером в субботу, 25 февраля. Позже пропавший вертолет был обнаружен в 60 километрах северо-западнее от города Аягоза в Восточно-Казахстанской области. Всего на борту упавшего вертолета находились два человека: пилот и один пассажир. Пилот погиб, пассажир выжил. Выжившего пассажира на вертолете эвакуировали, его имя официально еще не называлось. Факт крушения вертолета зарегистрирован по статье 344 части 2 УК РК "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека". Возбуждено уголовное дело.

Как позже сообщили в пресс-службе комитета гражданской авиации МИР РК, вертолет "Стрекоза 7-Gazelle SA341" принадлежит Гапуре Турлыхановой. По информации из открытых источников она является супругой Кайрата Турлыханова - почетного президента Федерации тяжелой атлетики РК. Вразные годы он занимал должности акима города Семипалатинска, советника секретаря совета безопасности РК, председателя комитета транспортного контроля министерства транспорта и коммуникаций, заместителя председателя Восточно-Казахстанского областного филиала партии "Отан". Гапура Турлыханова также является матерью популярного в 2000-х годах певца Рахата Турлыханова.

Фото © Sputnik / Анатолий Устиненко

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