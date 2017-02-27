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Ученые расшифруют ДНК всей жизни на Земле

27 февраля 2017, 16:12

Проект будет стоить несколько миллиардов долларов.


Биологи расшифруют ДНК всех живых организмов на Земле в рамках проекта BioGenome Project Earth, передает Лента.ру.

О своем намерении исследователи рассказали на конференции BioGenomics2017, организованной Смитсоновской инициативой по геномике биоразнообразия (США) и Пекинским геномным институтом (BGI). Об этом сообщает издание Science.

Первым шагом специалистов станет секвенирование (определение последовательности нуклеотидов ДНК) геномов всех существующих в настоящее время эукариотов. Эта группа организмов включает в себя как одноклеточных (протисты), так и многоклеточных существ (грибы, растения, животные).

По предварительным оценкам, проект будет стоить несколько миллиардов долларов, что сравнимо с расшифровкой человеческого генома, которая обошлась в 4,8 миллиарда долларов.

Ученые подчеркивают, что необходимо разработать новые стандарты по выделению ДНК из окружающей среды и организмов, а также обеспечивать высокую точность ее расшифровки. Это позволит получить качественные данные, необходимые для выяснения эволюционных связей между различными группами организмов.

Фото: Bilderbox / CHROMORANGE / Globallookpress.com

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