Сменился руководитель Фонда недвижимости «Самрук-Қазына»

Председателем Правления АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» назначен Жетпісбай Арман Шәріпбайұлы , сообщает сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына».





«На основании решения совета директоров АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» от 16 февраля 2017 года Жетпісбай Арман Шәріпбайұлы назначен председателем правления АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына». В соответствии c решением совета директоров АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» от 25 января 2017 г. досрочно прекращены полномочия председателя правления АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» Мамыталиева Бауржана Джаймурзыновича», - отмечается в сообщении.





Жетпісбай Арман Шәріпбайұлы родился в 1971 году. Окончил Казахский химико-технологический институт (инженер-строитель), Казахский экономический институт им.Т.Рыскулова (экономист).





Проходил обучение в Международной Московской финансово-банковской школе (г.Москва), Международной академии бизнеса (г.Алматы), Inteconference LTD with participation of molans and anier municipalitiens (г.Женева, Швейцария), Leadership Foundation fo Higher Education (г.Лондон, Великобритания), Назарбаев Университете (г.Астана). Имеет большой опыт работы на руководящих должностях в государственных органах, финансовых институтах, национальных и крупных частных компаниях. Работал в ТОО «Алаутрансгаз», директором ГУ «Дирекция специальной экономической зоны «Оңтүстік», директором Кызылординского филиала АО «Казкоммерцбанк», первым заместителем председателя правления АО «Казкоммерцбанк Кыргызстан», заместителем акима Южно-Казахстанской области, акимом г. Шымкент. До назначения на должность председателя правления АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» работал управляющим директором АО «НАК «Казатомпром».





Акциями АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» и акциями поставщиков и конкурентов АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» не владеет.





Фото с сайта inform.kz