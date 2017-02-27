В Сенате утвержден План мероприятий по реализации Послания Президента народу

На состоявшемся под председательством Касым-Жомарта Токаева заседании Бюро Сената согласована повестка дня заседания верхней Палаты, которое состоится 2 марта , сообщает пресс-служба Сената Парламента РК.





Сенаторы рассмотрят законопроекты о ратификации: межправительственного казахстанско-польского Соглашения о реадмиссии лиц»; Меморандума о взаимопонимании между Правительствами Казахстана и Турции об оказании поддержки принимающей стороны при проведении учений подразделениями специального назначения; проект Конституционного закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан» и законопроект, вносящий поправки в законодательные акты по вопросам деятельности Высшего Судебного Совета Республики Казахстан и Международного финансового центра «Астана».





Члены Бюро распределили законопроекты, поступившие из Мажилиса. Законопроект «О ратификации Протокола между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о мерах по прекращению действия Соглашения между РК и РФ об условиях использования и аренды полигона Эмба (5580 база обеспечения испытательных работ) от 20 января 1995 года и Договора между Правительствами Казахстана и России об аренде испытательного полигона Эмба от 18 октября 1996 года» передан Комитету по международным отношениям, обороне и безопасности.





Комитет по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству определен головным по законопроекту, вносящему изменения в законодательство по вопросам использования воздушного пространства и деятельности авиации.









Кроме того, члены Бюро утвердили План мероприятий Сената по реализации Послания Президента народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность». План предусматривает мероприятия по законодательному обеспечению Послания, разъяснению и пропаганде основных положений документа, а также изучению вопросов практической реализации Послания. Запланирован ряд парламентстских слушаний, выездных заседаний комитетов, встреч с руководителями государственных органов. В Сенате будут проведены круглые столы, посвященные вопросам налоговой политики, ходу реализации закона о религиозной деятельности, перспективам экспортной политики, привлечения инвестиций в экономику, борьбе с экономическими преступлениями.



