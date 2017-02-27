Биологи: Дельфины играют ядовитыми иглокожими рыбами для "кайфа"

Дельфины регулярно подолгу играют ядовитыми иглокожими рыбами. Некоторые учёные склонны считать, что это позволяет животным получать микродозы токсина, переживая наркотическое опьянение.





Об этом биолог из Университета Мердок Криста Никольсон (Krista Nicholson) рассказала в интервью австралийскому изданию WA Today, передает Life.ru





Криста Никольсон изучает поведение китообразных, следя за популяциями, обитающими в водах эстуария Пил-Харви у западного побережья Австралии. Несколько раз учёному доводилось наблюдать молодых дельфинов, которые в течение нескольких часов "играли" с ядовитыми иглобрюхими рыбами. Последнее из таких наблюдений было сделано 24 января, когда один из знакомых исследователям дельфинов, Хабстер (Hubster), снова и снова подбрасывал раздувшуюся рыбу над водой.





По словам Никольсон, такие примеры известны и исследователям, работающим в других районах Австралии, а впервые подобное поведение было зафиксировано в 1995 году Лизой Штейнер (Lisa Steiner), изучавшей бутылконосых дельфинов у берегов Португалии. Аналогичную сцену можно наблюдать и в документальной программе ВВС "Дельфины. Шпион в бассейне" (Dolphins — Spy in the Pod): дельфин, немного поиграв с токсичной рыбой, отпускает её на волю.





Многие иглобрюхие содержат токсины, самым известным и опасным из которых считается тетродотоксин, обладающий нервно-паралитическим действием. Криста Никольсон считает, что малые дозы яда могут иметь наркотический эффект, который и привлекает дельфинов, а также других высокоразвитых морских млекопитающих.





Однако этого мнения придерживаются не все специалисты. Дельфинов вообще нередко замечают за играми с водорослями, крабами и прочими предметами. Так что и забавы с токсичными рыбами могут быть лишь игрой, лишённой тяги к опьянению.



