Димаша Кудайбергенова встретили в Астане со всеми почестями

Приезд Димаша Кудайбергенова в Казахстан должен был пройти без привлечения особого внимания. Официальный представитель казахстанского певца Алпамыс Шаримов сообщил, что в рамках проекта "I'm singer" проводятся съемки, которые должны рассказать о родном крае Димаша, его школе, колледже в Актобе, студенческой жизни в Астане, передает корреспондент передает корреспондент МИА «Казинформ»





«Мы не ожидали, что Димаша со всеми почестями встретят его учителя, одногруппники. Это сюрприз для нас. (...) Мы не предупреждали о нашем приезде. Старались по возможности провести это инкогнито. Но. несмотря на это, мы благодарны каждому человеку, который встретил нас. Хотя мы не знаем, откуда они узнали о нашем приезде. Конечно. говорили, что мы приезжаем, но конкретного рейса не знали», - отметил он.





А вот китайские фанаты Димаша Кудайбергенова даже выкупают билеты бизнес-класса, чтобы лететь вместе с ним, рассказал Шаримов.





«В Китае фанаты Димаша не только встречали его, но и летели вместе с ним. Покупают билеты, чтобы сидеть рядом с ним в бизнес-классе. Есть такие фанаты. Они постоянно с нами летают. Вчера, например, мы летели из города Чанша в Урумчи, а далее в Алматы. Фанаты летели с нами до Урумчи. Если Димаш покупает билет в бизнес-классе, то он заполняется фанатами в течение 30 минут. Наверное, китайские авиалинии выражают нам благодарность за продажи билетов. (...) В Китае имена пассажиров с момента приобретения ими билетов публикуются в Интернете. Благодаря этому они узнают, кто каким рейсом и куда летит. У нас в Казахстане нет этого», - рассказал Алпамыс Шаримов.





Ранее, в социальной сети Sina Weibo была опубликована видеозапись бегства Димаша Кудайбергенова от китайских поклонниц. Видеозапись сделана в аэропорту города Чанша, когда Димаш прибыл туда для очередных съемок.









Автор: Дамир Байманов