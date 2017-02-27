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Сеул назвал подозреваемых в убийстве брата Ким Чен Ына чиновников из КНДР

27 февраля 2017, 17:15

Ким Чен Нам был убит 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура


Убийство Ким Чен Нама, единокровного брата нынешнего руководителя Северной Кореи Ким Чен Ына, было организовано Министерством государственной безопасности (МГБ) и Министерством иностранных дел КНДР, передает Лента.ру со ссылкой на Reuters.

Представители южнокорейских властей со ссылкой на данные разведки сообщают, что среди восьми подозреваемых четыре сотрудника МГБ и двое — из внешнеполитического ведомства.

Ким Чен Нам был убит 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура, откуда он собирался вылететь в Макао к своей семье. По словам министра здравоохранения Малайзии, смерть наступила из-за «серьезного паралича», вызванного действием высокотоксичного химиката, известного как нервно-паралитический агент VX.

По подозрению в причастности к преступлению были арестованы гражданка Индонезии, гражданка Мьянмы (по другим данным — Вьетнама), гражданин Малайзии, а также уроженец Северной Кореи Ри Чон Чхоль. Власти Малайзии также объявили в розыск четырех граждан КНДР. По предварительным данным, они смогли скрыться и сейчас находятся в Пхеньяне.

Как отмечает Reuters, в самой Северной Корее никак не прокомментировали информацию о смерти Ким Чен Нама.

Фото: Mat Zain / Zumapress / Globallookpress.com

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