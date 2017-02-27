В Казахстане повысят надежность функционирования авиационной системы
27 февраля 2017, 17:22
В Астане рассмотрели и обсудили наиболее острые проблемные вопросы в области обеспечения безопасности полетов.
В Астане сегодня состоялась конференция по безопасности полетов государственной авиации РК в ходе, которой выработаны рекомендации по улучшению состояния безопасности полетов, сообщает пресс-служба Министерства обороны.
В работе конференции приняли участие руководящий состав Сил воздушной обороны Вооруженных Сил, Пограничной службы КНБ, Национальной гвардии, командование авиационных частей и баз, а также представители отечественных предприятий АО «НК Казахстан Инжиниринг», ТОО «Авиационный учебный центр»и АО «Авиационный ремонтный завод № 405».
Темой обсуждения стал человеческий фактор и его влияние на функционирование авиационной системы. Участники рассмотрели и обсудили наиболее острые проблемные вопросы в области обеспечения безопасности полетов, а также пути достижения высокой надежности функционирования авиационной системы.
По результатам конференции принято решение в период с 2017 по 2018 годы провести комплекс мероприятий, направленных на снижение аварийности в государственной авиации и повышение надежности функционирования авиационной системы страны.
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