В Казахстане повысят надежность функционирования авиационной системы

В Астане рассмотрели и обсудили наиболее острые проблемные вопросы в области обеспечения безопасности полетов.

В Астане сегодня состоялась конференция по безопасности полетов государственной авиации РК в ходе, которой выработаны рекомендации по улучшению состояния безопасности полетов, сообщает пресс-служба Министерства обороны.





В работе конференции приняли участие руководящий состав Сил воздушной обороны Вооруженных Сил, Пограничной службы КНБ, Национальной гвардии, командование авиационных частей и баз, а также представители отечественных предприятий АО «НК Казахстан Инжиниринг», ТОО «Авиационный учебный центр»и АО «Авиационный ремонтный завод № 405».





Темой обсуждения стал человеческий фактор и его влияние на функционирование авиационной системы. Участники рассмотрели и обсудили наиболее острые проблемные вопросы в области обеспечения безопасности полетов, а также пути достижения высокой надежности функционирования авиационной системы.



