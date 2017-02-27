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Утверждены Правила и условия заключения и расторжения специального инвестиционного контракта
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Аннотация к документу: Приказ и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 8 февраля 2017 года № 85 «Об утверждении Правил и условий заключения и расторжения специального инвестиционного контракта»
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В соответствии с пунктом 3 статьи 295-1 Предпринимательского Кодекса Республики Казахстан от 29 октября 2015 года утверждены Правила и условия заключения и расторжения специального инвестиционного контракта.
Для заключения специального инвестиционного контракта заявителем в уполномоченный орган по инвестициям (далее - уполномоченный орган) подается заявка на предоставление инвестиционных преференций в рамках реализации специального инвестиционного проекта (далее - Заявка) по форме, устанавливаемой уполномоченным органом в соответствии с пунктом 1-1 статьи 292 Кодекса.
Уполномоченный орган в течение пятнадцати рабочих дней со дня поступления заявки на предоставление инвестиционных преференций для специального инвестиционного проекта подготавливает для подписания специальный инвестиционный контракт в соответствии с пунктом 2 статьи 295-1 Кодекса.
Специальный инвестиционный контракт заключается при соответствии заявителя одному из следующих условий:
1) заявитель зарегистрирован в качестве участника специальной экономической зоны до 1 января 2012 года в соответствии с законодательством Республики Казахстан о специальных экономических зонах;
2) заявитель зарегистрирован в качестве владельца свободного склада до 1 января 2012 года в соответствии с таможенным законодательством Республики Казахстан;
3) заявителем заключено соглашение о промышленной сборке моторных транспортных средств.
Уполномоченный орган отказывает в заключении специального инвестиционного контракта по следующим основаниям:
1) представления заявителем неполного пакета документов;
2) представления заявителем недостоверных сведений;
3) не соответствие заявителя условиям, установленным пунктом 5 настоящих Правил.
Специальный инвестиционный контракт расторгается при следующих условиях:
1) по истечении срока, указанного в специальном инвестиционном контракте либо досрочно при отмене регистрации в качестве участника специальной экономической зоны, владельца свободного склада, расторжении заключенных юридическим лицом соглашений о промышленной сборке моторных транспортных средств, явившихся основанием для заключения специального инвестиционного контракта, при невыполнении таким юридическим лицом, в том числе владельцем свободного склада, заключившим соглашения о промышленной сборке моторных транспортных средств, обязательств, указанных в таких соглашениях;
2) на основании письменного обращения юридического лица о расторжении специального инвестиционного контракта;
3) при нарушении юридическим лицом требований таможенного законодательства Республики Казахстан, выполнение которых необходимо для получения инвестиционных преференций в рамках специального инвестиционного проекта, предусмотренных статьями 531, 534, 539, 544, 548, 549, 550, 551, 553 Кодекса Республики Казахстан от 5 июля 2014 года «Об административных правонарушениях».
Приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
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