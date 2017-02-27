Прав тот, у кого больше прав

Бизнес Казахстана обеспокоен новостью о законопроекте Российской Федерации, закрепляющем полномочия Правительства РФ на введение запретов при обороте отдельных категорий товаров.

Департамент экономической интеграции НПП РК «Атамекен» обращает внимание, что, как следует из самого текста документа, запреты будут вводиться, в том числе как на оборот товаров, ввезенных по ставкам отличным от ставок Единого таможенного тарифа, так и в отношении товаров, к которым применяются ограничения в одностороннем порядке («санкционные товары»).

«В проекте Федерального закона также определено право введения запретов и на иные категории, определяемые указами Президента РФ. Несомненно, это право каждого суверенного государства, но смущает вводимое понятие оборота. Так, согласно вносимым изменениям в Федеральный закон России, «оборот в Российской Федерации отдельных категорий товаров - перевозка (транспортировка) отдельных категорий товаров по территории РФ, их хранение, перегрузка, перевалка, упаковка, дробление партий, переработка (обработка)» и т.д.

У нас вызывает опасение тот факт, что изменения вносятся в ФЗ «О таможенном регулировании в РФ». При этом законодательство государств-членов Союза при таможенном администрировании распространяется исключительно в части, не урегулированной законодательством Таможенного союза.

То есть понятие оборота, определенное в проекте документа, включает в себя практически все вопросы таможенного регулирования, уже охваченные Таможенным законодательством Таможенного союза.

«Нас, как бизнес, смущает не столько право России вводить запрет, сколько само понятие оборота, вводимое законопроектом, и, по сути, подразумевающее запрет, в том числе на транзит товаров как «санкционных», так и товаров из нашего Перечня изъятий в рамках ВТО», - комментирует член правления НПП РК «Атамекен» Дана Жунусова.

Стоит напомнить, что в настоящее время Республика Казахстан - участник таких масштабных экономических объединений, как Всемирная торговая организация и Евразийский экономический союз. Как и любая цивилизованная страна, Казахстан при вступлении в эти международные организации ожидал максимальных выгод в построении экономических взаимоотношений на равных с другими участниками условиях, в том числе путем свободного перемещения товаров.

«Первым тревожным сигналом, до сих пор нерешенным, для казахстанского бизнеса было введение санкционной политики одним из государств-членов Союза - Российской Федерацией, что неизбежно привнесло дискомфорт в налаживающиеся экономические отношения в ЕАЭС.

Для Казахстана, в частности, это запрет на ввоз продукции из санкционного перечня на территорию России, многократное усложнение условий транспортировки подобных товаров по российской территории - пломбирование, сопровождение грузов, электронные счета-фактуры, строго установленные маршруты следования, постоянные досмотры надзорных органов в пути и т.д.

В этой ситуации особенно настораживает рассматриваемый в России документ, нормы которого на практике могут быть применены для полного запрета транзита «санкционной» продукции по территории РФ в Казахстан», - опасается Дана Жунусова.

Вместе с тем законопроект РФ «разработан в целях наделения Правительства Российской Федерации правом вводить запрет на оборот в Российской Федерации отдельных категорий товаров, в отношении товаров, при ввозе которых на территорию государств-членов Евразийского экономического союза уплачены и (или) применяются таможенные пошлины по ставкам, отличные от установленных Единым таможенным тарифом Союза, в частности, в Казахстане».

В случае с товарами, включенными в Перечень изъятий в рамках обязательств РК в ВТО, крайне важно отметить, что только 25 % из общего объема товаров изъятий ввозится в РК по сниженным ставкам ВТО, а оставшиеся 75% по-прежнему импортируются в соответствии с ЕТТ.

«Более того, согласно статистическим данным, из общего экспорта Казахстана в Россию в 2016 году доля товаров из Перечня составила только 3,7 %, то есть 130,3 млн.$», - поясняет Дана Жунусова.

В то же время, согласно правовой базе Союза, реэкспорт товаров, ввезенных в Казахстан по ставкам ВТО, уже сейчас de facto запрещен к вывозу в другие страны ЕАЭС.

«В законодательствах государств-членов ЕАЭС предусмотрены меры ответственности за неисполнение договоренностей об обороте товаров из казахстанского Перечня изъятий на территории наших партнеров по Союзу.

В свою очередь товары из «санкционного» списка РФ, как известно, при обнаружении их оборота в РФ подлежат ликвидации, что неоднократно демонстрировал Россельхознадзор, публично уничтожая сельхозтехникой горы продовольствия. Замечу, что эти же товары приходят в Казахстан с такими проблемами, что полностью отсутствует рентабельность их вывоза в Россию», - отмечает Дана Жунусова.

Однако НПП РК «Атамекен», как организация, представляющая интересы казахстанского бизнеса, опасается того, что данный законопроект послужит поводом контрольно-надзорным органам РФ для абсолютно беспричинного ужесточения контроля при перемещении товаров из стран ЕАЭС, осложнив тем самым и без того незавидные реалии казахстанских предпринимателей.

«Вызывают опасения размытые границы понятия оборота в проекте закона. Если мы говорим о запрете оборота в России товаров из казахстанского перечня изъятий, ввезенных на территорию РК, то это урегулировано Бурабайским протоколом от 16 октября 2015 года.

Поэтому, исходя из практики проблем с транзитом, наш бизнес предполагает очередные запреты на оборот товаров в контексте запретов на транзит.

То есть на сегодняшний день порядка 50% товаров из Перечня изъятий РК - это европейские товары, следующие к нам транзитом через территорию Российской Федерации. Если руководствоваться понятием ОБОРОТА, согласно норме проекта ФЗ, то при применении этого документа наш бизнес рискует лишиться возможности импорта товаров ВТО через Россию», - считает Дана Жунусова.