Германия начнет платить беженцам за возвращение домой
27 февраля 2017, 17:34
Программа финподдержки коснется выходцев из 11 стран.
Власти Германии начнут в ближайшие дни программу финансовой поддержки мигрантов, которым предстоит вернуться на родину после получения отказа в предоставлении убежища в ФРГ, пишет ТАСС.
В минувшем году в Германию приехали 280 тыс. соискателей статуса беженца, из них 25 тыс. были депортированы, 55 тыс. покинули страну по собственной инициативе. Всего же, по данным МВД Германии, с начала миграционного кризиса в 2015 году в страну прибыли около 1,2 млн мигрантов.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что рассчитывает на то, что находящиеся в ФРГ иностранцы, у которых нет перспектив получить статус беженца, сами будут покидать страну, не дожидаясь принудительной депортации.
Как уточняет издание, программа, утвержденная Бундестагом в ноябре прошлого года, предназначена для прибывших в ФРГ выходцев из 11 стран, где в настоящее время нет вооруженных конфликтов. Речь, в частности, идет о Тунисе, Марокко, Нигерии, Косове, Сербии и Албании. На эти цели Бундестаг в прошлом году постановил выделить около €150 млн.
Фото: EPA/SWEN PFOERTNER
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