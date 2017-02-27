О случаях поствакцинальных осложнений в Казахстане рассказали в Минздраве

В 2015 году по республике было зарегистрировано 399 НППИ после введения вакцины против кори лицам в возрасте от 15 до 19 лет.

Как выяснилось, большинство из них связаны с психоэмоциональным состоянием пациента, передает корреспондент передает корреспондент МИА «Казинформ»





«В Казахстане ведется статистика неблагоприятных проявлений после иммунизации (далее - НППИ). (НППИ - медицинский случай, имеющий место после иммунизации, вызывающий обеспокоенность у медицинского работника или населения и считающийся, что он вызван иммунизацией). В большинстве случаев НППИ это - интеркуррентные заболевания, то есть когда происходит совпадение времени проведения вакцинации с возникновением какого-либо другого заболевания. Интеркуррентные инфекции могут возникнуть в любой день после введения вакцины в виде обострения латентно протекающих и хронических инфекций. Для подросткового возраста характерны психоэмоциональные состояния», - отметили в ведомстве, отвечая на запрос нашего корреспондента.





Так, по данным Минздрава, в 2015 году по республике было зарегистрировано 399 НППИ после введения вакцины против кори лицам в возрасте от 15 до 19 лет.





«Из них в 72 % НППИ были связаны с психоэмоциональным состоянием, диагноз подтверждается половозрастным составом - преобладание девочек в возрасте 16-18 лет, для которых характерна эмоциональная лабильность и поведенческие реакции подросткового периода. В 23,3% неблагоприятные проявления выражались в виде интеркуррентных заболеваний, в 4,7 % регистрировались ожидаемые и аллергические реакции. Следует отметить, что благодаря проведенной дополнительной иммунизации против кори лицам в возрасте 15-19 лет в 2016 году отмечается снижение заболеваемости в 19,5 раза в сравнении с 2015 годом», - пояснили в министерстве.





Автор: Серик Сабеков