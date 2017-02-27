Полиция Талдыкоргана обезвредила терроризировавшую жителей воровскую группу

Как сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области, полицейские завершили операцию по выявлению и обезвреживанию преступной группы, длительное время промышлявшей в Талдыкоргане квартирными кражами , передает , передает Zakon.kz





«В течение последних трех месяцев в западной части города прошла волна квартирных краж схожих по почерку. Во всех случаях преступники проникали в квартиры путем подбора ключей и похищали ювелирные изделия, наличность, а также ценные вещи в виде дорогостоящих наручных часов и мобильных телефонов. То есть преступники не брали ничего громоздкого, наподобие компьютерных процессоров, мониторов либо телевизоров, что могло бы привлечь внимание окружающих. По зарегистрированным фактам был осуществлен тщательный анализ и из числа опытных сотрудников создана оперативно-следственная группа, организовавшая соответствующую работу для установления и поимки квартирных воров», - рассказал заместитель начальника Западного Отдела УВД Талдыкоргана Мади Мусаханов.





В ходе оперативных мероприятий полицейским удалось установить и задержать троих мужчин, обоснованно подозреваемых в совершении этой серии краж. Из более 10 схожих по почерку эпизодов следствию пока удалось доказать причастность задержанных лиц к 6 кражам с материальным ущербом на общую сумму около 5 млн тенге.





«Задержанные лица, возраст которых от 30 до 40 лет, содержатся сейчас под стражей. Никто из троих ранее не привлекался к уголовной ответственности. По показаниям подозреваемых краденые вещи сбывались в Алматы. Часть похищенных золотых украшений, которую они не успели вывезти из Талдыкоргана, была обнаружена и изъята в ходе обысков по месту жительства задержанных, и приобщена к материалам уголовного производства», - сообщили в полиции.





Расследование по фактам продолжается. Полицейские Талдыкоргана намерены проверить подозреваемых на причастность к другим преступлениям аналогичного характера, зарегистрированных на территории областного центра.