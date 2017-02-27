В ЮКО «накрыли» подпольную табачную фабрику

На фабрике были обнаружены и изъяты более 800 тысяч поддельных акцизных марок, около 20 тонн табака и комплектующие для производства табачной продукции.

Сотрудники службы экономических расследований Комитета государственных доходов РК выявили подпольную фабрику по производству табачной продукции известных марок сигарет, сообщает корреспондент сообщает корреспондент Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.





По данным пресс-службы предприятие функционировало на территории села Аксукент Сайрамского района ЮКО.





«Проведенными мероприятиями установлено, что преступная группа, организовавшая подпольную фабрику, осуществляла свою деятельность на протяжении длительного периода, с использованием поддельных акцизных марок» - говорится в распространенном заявлении КГД МФ РК





Всего на фабрике были обнаружены и изъяты более 800 тысяч поддельных акцизных марок, около 20 тонн табака и комплектующие для производства табачной продукции (фильтры для сигарет, рулоны отрывных лент от сигарет, сигаретная бумага, рулоны фольги от сигарет, клей для сигарет и др.).





«Также в складских помещениях и торговых рынках городов Шымкент и Тараз были обнаружены и изъяты более 110 тысяч пачек сигарет с поддельными акцизными марками. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования» - сообщает пресс-служба.





Татьяна Ковалева, Астана