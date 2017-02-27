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В ЮКО «накрыли» подпольную табачную фабрику

27 февраля 2017, 17:48

На фабрике были обнаружены и изъяты более 800 тысяч поддельных акцизных марок, около 20 тонн табака и комплектующие для производства табачной продукции.


Сотрудники службы экономических расследований Комитета государственных доходов РК выявили подпольную фабрику по производству табачной продукции известных марок сигарет, сообщает корреспондент Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным пресс-службы предприятие функционировало на территории села Аксукент Сайрамского района ЮКО.

«Проведенными мероприятиями установлено, что преступная группа, организовавшая подпольную фабрику, осуществляла свою деятельность на протяжении длительного периода, с использованием поддельных акцизных марок» - говорится в распространенном заявлении КГД МФ РК

Всего на фабрике были обнаружены и изъяты более 800 тысяч поддельных акцизных марок, около 20 тонн табака и комплектующие для производства табачной продукции (фильтры для сигарет, рулоны отрывных лент от сигарет, сигаретная бумага, рулоны фольги от сигарет, клей для сигарет и др.).

«Также в складских помещениях и торговых рынках городов Шымкент и Тараз были обнаружены и изъяты более 110 тысяч пачек сигарет с поддельными акцизными марками. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования» - сообщает пресс-служба.

Татьяна Ковалева, Астана
Фото с сайта workservic.ru

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