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Новости за сегодня

Безналичные платежи посредством интернет-ресурсов за 2016 год

 

Интенсивность e-commerce в Казахстане в 2016 году выросла в 2 раза. Объем безналичных интернет-платежей в прошлом году составил 307 миллиардов тенге

Казахстанцы все активнее вовлекаются в электронную коммерцию - в 2016 году для оплаты товаров и услуг на интернет-ресурсах было осуществлено порядка 33 миллионов транзакций. Это более чем в 2 раза больше уровня 2015 года.

Совокупный объем безналичных платежей, осуществленных через интернет-ресурсы, в 2016 году составил 307 миллиардов тенге, или в 3,4 раза больше объема годом ранее.

Доля таких транзакций в общем объеме безналичных платежей выросла за год с 11% до 23%.

Средний ежемесячный темп роста платежей через интернет-ресурсы за январь-ноябрь 2016 года составил 9,9%, в декабре прирост составил 42,5% на фоне активного шопинга казахстанцев на новогодние праздники.

 

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В целом, популярность безналичных способов оплаты товаров и услуг в РК увеличивается. В 2016 году сумма безналичных платежей составила 1,32 триллиона тенге. Рост за год составил 59%, для сравнения, в 2015 году рост был всего на 1,1%.

Количество транзакций по безналичным платежам в 2016 году составило 105 миллионов единиц, или на 44% больше, чем было в 2015 году.

 

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В 2016 объем розничной торговли в Казахстане вырос на 20,3%, до 8 триллионов тенге - доля интернет-платежей в этом объеме выросла до 4,0%.

В 2015 году объем розничной торговли оценивался в 6 триллионов тенге. При этом доля безналичных платежей в объеме розничной торговли составила 1,4%.

 

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27 февраля 2017, 17:48
Источник, интернет-ресурс: Ranking.kz

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