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Новости за сегодня

Выявлена подпольная фабрика по производству табачной продукции известных марок сигарет

Вниманию реализаторов и покупателей табачной продукции! По сообщениям пресс-службы КГД Министерства финансов РК, сотрудниками Центрального аппарата Службы экономических расследований КГД при проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий выявлена подпольная фабрика по производству табачной продукции известных марок сигарет на территории села Аксукент Сайрамского района Южно-Казахстанской области.

Проведенными мероприятиями установлено, что преступная группа, организовавшая подпольную фабрику, осуществляла свою деятельность на протяжении длительного периода, с использованием поддельных акцизных марок.

На фабрике были обнаружены и изъяты более 800 тысяч поддельных акцизных марок, около 20 тонн табака и комплектующие для производства табачной продукции (фильтры для сигарет, рулоны отрывных лент от сигарет, сигаретная бумага, рулоны фольги от сигарет, клей для сигарет и др.).

Также в складских помещениях и торговых рынках городов Шымкент и Тараз были обнаружены и изъяты более 110 тысяч пачек сигарет с поддельными акцизными марками.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования. Проводится расследование.


27 февраля 2017, 17:44
Источник, интернет-ресурс: Комитета государственных доходов МФ РК

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